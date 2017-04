Ya no puedo salirme, estoy en el ruedo: Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO.-

“Ya estoy en el ruedo, ya no puedo salirme porque sería fallarle a la gente”, expresó el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo tras la exigencia de regidores que solicite licencia del cargo para resolver los presuntos señalamientos de estar detrás de un homicidio.

“Yo no sé quién está detrás de esto, no tengo… lo voy a decir así como soy, no tengo ni puta idea, no tengo idea quién es. Mi reto es seguir adelante hasta donde tope. No me voy a dejar, yo siempre he sido un chavo que ha luchado; todo mundo piensa que es fácil pero no”, expresó Blanco Bravo.

El exfutbolista reiteró su petición de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, no sólo coadyuve en las indagatorias con la fiscalía General del Estado.

“Ojalá que la PRG agarre el caso, aquí no hay nada, aquí estás desprotegido. El gobernador Graco Ramírez maneja todo, entonces te tienes que ir a la PRG en México y que realmente se resuelva este asunto porque esto es un asco, es un asco, ya están jugando muy mal”, aseguró Cuauhtémoc Blanco.

El exfutbolista insistió que seguirán las acusaciones en su contra porque no entra en su juego, porque les estorba, afirmó.

Ayer lunes, el regidor de Turismo, Jorge Dada Guerrero, declaró que el Cuauh debe solicitar licencia del cargo, por lo menos de manera temporal, para hacer frente a los señalamientos de su presunta participación como autor intelectual en el homicidio del concesionario de la Feria Cuernavaca, Juan Manuel García Bejarano, asesinado el pasado 6 de abril, pese a que no hasta el momento no obra orden de presentación o aprehensión contra Cuauhtémoc.

El Ejecutivo Estatal vertió señalamientos sobre la presunta participación de la delincuencia organizada en el manejo de la Feria, y aseguró que la ejecución del joven fue en consecuencia. El presunto homicida supuestamente implicó al Cuauh en su declaración privada al asegurar que fue quien lo contrató para perpetrar el crimen.

Blanco Bravo, quien se reintegró a sus actividades desde la tarde del pasado lunes, luego del periodo vacacional de Semana Santa, exigió pruebas de las acusaciones; expuso que teme por su vida y la de su familia sin embargo “sigo firme porque esta situación me da fuerza para seguir luchando contra las injusticias”.

Jesús García Bernal, padre de la víctima, rechazó hablar más sobre el caso para no entorpecer las indagatorias y pidió no se use el asesinato de su hijo como bandera política.

La semana pasada, durante una rueda de prensa, exigió pruebas al gobernador Graco Ramírez sobre las acusaciones que vertió sobre su hijo y su presunta relación con el crimen organizado, como declaró el mandatario.



