Compartirá su visión del retrato en la foto

YOHAN URIBE El Siglo de Torreón

Dirigido a personas con inquietud de aprender las bases del retrato, el creador Atonatiuh Bracho, impartirá un taller de retrato e iluminación, con el objetivo de que los asistentes adquieran los conocimientos necesarios para lograr una iluminación idónea y la correcta dirección del personaje.

El programa, que hacer parte del proyecto Proyectil Centro de Creación, ya tiene las inscripciones abiertas y se realizará los días 28, 29 y 30 de abril. Los interesados pueden consultar la página de Facebbok /Proyectil Centro de Creación, o llamando al teléfono 8711895242, con Emily Muñoz.

Durante el taller se desarrollarán los conceptos de dirección del personaje, desarrollo de la idea, iluminación en estudio y exterior. Se realizarán dos sesiones de práctica con personajes con la intención de aplicar los conocimientos y resolver las dudas que suelen surgir a la hora de que los alumnos se enfrentan por sí solos ante esta situación.

Temas como un primer acercamiento, diálogo y dirección del personaje, cómo integrar y representar al personaje en su entorno, y cómo crear un concepto y distintos ambientes a partir de una idea, hacen parte de los temas que se abordarán.

Atonatiuh Bracho es un destacado fotógrafo y realizador mexicano con una trayectoria de 22 años.

Su trabajo ha sido reconocido por fotografías publicadas en revistas como Esquire, Gatopardo, Life & Style, Forbes, GQ y Elle entre otras. Colaboró con los diarios El País, El Universal y Reforma, por el que recibe el "Award of Excellence" of The Society of News Design de Estados Unidos.

Ha fotografiado a personajes como Liza Minelli, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, el Subcomandante Marcos, Salma Hayek, Julieta Venegas, Café Tacvba, Buena Vista Social Club, Guillermo del Toro, Damián Alcázar, Eva Longoria y Heidi Klum entre muchos otros.

Trabajó de manera muy cercana con el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, con quien hizo mancuerna para realizar una serie de entrevistas a distintas personalidades. Su obra fotográfica ha sido exhibida a lo largo de 22 años en distintas galerías, museos y centros culturales.

Cortesía

Encuentro entre artistas

Como parte de las actividades de Proyectil Centro de Creación, este sábado 22 de abril a las 8:30 de la noche en el Garcés, Sotol y Cocina, el artista lagunero Chuy Correa, Correoppola, ofrecerá la charla didáctica Hambre Creativa. Un intercambio de ideas y experiencias de los procesos creativos, y la presentación del proyecto en el que se está trabajando o se ha dejaste a medias, para compartirlo con todos y buscar en conjunto alternativas para resolverlo. Jesús Correa es un ilustrador lagunero radicado en Monterrey, está convencido que el mundo necesita más creativos que impacten a nuestra sociedad. Su estilo "Garage" lo ejecuta de forma digital o análoga, usando herramientas que van desde los marcadores hasta el acrílico y la acuarela.

Experto. El fotografo mexicano Atonatiuh Bracho cuenta con más de 22 años de experiencia.