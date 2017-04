Es su razón de ser

El siglo de torreón

Lo que empezó como un hobbie hace años, hoy en día se ha vuelto su razón de ser.

El cantautor lagunero, Mime 871, es uno de los principales abanderados del hip hip no sólo de la región sino de todo el país. En poco tiempo ha hecho importantes colaboraciones y el video de su tema Te olvidas de mí está por conseguir 100 mil visualizaciones en Youtube.

El artista visitó El Siglo de Torreón y el foro de Siglo TV con el fin de anunciar sus proyectos musicales y una presentación que llevará a cabo este 21 de abril junto a Tino el Pingüino en un bar de la localidad.

Carlos Saldaña (su nombre real) narró en entrevista que se encuentra preparando un segundo material discográfico que espera dar a conocer tanto en formato físico como digital antes de que termine el año.

"El álbum se llamará L.I.B.R.E. que significa 'Lo imposible busca razón de existir'. Le busqué un trasfondo a la palabra para no sólo decir, 'mi disco se llamará L.I.B.R.E. y ya'. Todavía no sé cuándo lo sacaré porque mi proceso creativo es muy personal y lento", reveló.

Como primer sencillo de la próxima placa musical, Mime 871 entregó la rola Morir es Renacer que cuenta con el "featuring" de Logan Hate & DJ Jihn Stalag (Tabasco). El video oficial lleva más de 52 mil visualizaciones.

"Este 'track' introduce a las personas que han estado contigo siempre; en los momentos más oscuros y más brillantes, incluso cuando has dejado de ser esa persona que eras; esta canción agradece el amor incondicional que te ha visto morir y renacer, y que ahora es parte de ti.

"Mi rap es bastante personal. Las canciones que vendrán en la producción no cuentan con letras callejeras, de drogas, de alcohol o de mujeres; eso no forma parte de mi vida, no estoy en contra de ello, sin embargo, en estos momentos de mi vida estoy construyendo cosas, como por ejemplo, soy padre de familia", explicó.

El cantante recordó que su primer disco denominado Luz negra marcó una pauta en su carrera y le dio varios éxitos como Te olvidas de mí, una rola muy conocida en la escena del hip hop nacional.

"Este material ya cumplió un año de haber salido. Misión veneno y Ser inapropiado fueron los primeros sencillos que entregamos, luego vinieron otros como Te olvidas...; estoy muy agradecido con la gente por el apoyo que le ha dado a Luz negra", comentó.

Por otro lado, Carlos Saldaña comentó que tiene la fortuna de haber llevado su música a decenas de ciudades del país y contando lo que se ha vuelto un aliciente más en su trayectoria.

Así mismo, el rapero mencionó que este viernes se presentará en un bar de la Calzada Colón junto a Tito el Pingüino.

"Tito aprovechará para presentar su reciente disco, De vuelta en el lodo. Nacidos Bastardos y yo alternaremos el escenario con él",informó Mime 871.

El siglo de torreón/ Ernesto Ramírez