¿Hacer o no hacer bioseries?

Ciudad de méxico.- Productores y actores concuerdan en que el "boom" que viven actualmente las series biográficas en México se dio a raíz de Hasta que te conocí, serie sobre la vida de Juan Gabriel, coproducción entre BTF y Disney, transmisión que en su último capítulo reunió a 20 millones de espectadores en México.

Joan Sebastian, Paquita la del Barrio, Jenni Rivera, Lupita D'Alessio, Maradona, Julio César Chávez, Selena Quintanilla, Luis Miguel, Cantinflas y Pedro Infante son algunos personajes populares en México de los que ya se han hecho series biográficas o están en producción de la mano de distintas empresas, algo que para Marcel Ferrer, productor de

Paquita la del Barrio, es un punto positivo en la industria de la televisión actual.

"Ya no están los dos monopolios que existían antes, ya hay más trabajo fuera, Teleset y Sony incluso están haciendo más producciones que Televisa y TV Azteca juntos; ellos ya no son los que mandan, los que mandan son los que hacen un mejor trabajo y si ellos no lo hacen entonces no van a estar en la competencia, ¿por qué?, porque ahí están todas las productoras que están haciendo cosas por fuera con gente de cine, con personas más dedicadas que no va sólo por un cheque".

Paquita la del Barrio, protagonizada por Andrea Ortega Lee, es una co producción entre Sony Pictures Television e Imagen. Marcel recalcó la importancia de unir el mundo del cine y la televisión para lograr productos de mejor calidad para una audiencia que hoy es más exigente.

"Lemon Films y BTF están haciendo muchas cosas, 11:11 Films también. Estamos probando este terreno de las teleseries y estamos compitiendo directamente con los que eran los reyes de esto que eran Televisa y TV Azteca. Creo que para nosotros es una oportunidad muy importante y tenemos que ser muy inteligentes como productores para saber aprovechar este boom que estamos teniendo de tantos proyectos y de esta apertura para empezar a contar historias, saber qué podemos contar y cómo lo podemos hacer".

Hace poco, Juan Osorio reveló que será él quien haga la serie de Cantinflas para Televisa, empresa que también prepara las historias de Pedro Infante y Lupita D'Alessio. Carla Estrada, aplaudida por el éxito de sus telenovelas de época, fue criticada por los errores de ambientación en la serie de Joan Sebastian, en la que aparecían objetos que no pertenecían al momento histórico que narraban.

"En las teleseries tenemos un poquito más de tiempo para grabar las escenas para que no se vean carros ni gente del futuro y no es lo que están haciendo en las telenovelas de Televisa o Azteca, ellos las hacen por mayoreo", agregó Ferrer.

El creciente número de series de este tipo ha generado la pregunta de quiénes sí ameritan una y quiénes no. Francisco E. Cordero, CEO de BTF Media, productora que realizó junto a Disney la serie de Juan Gabriel, señaló:

"Nos ha buscado mucha gente para que le hagamos su serie, y estamos evaluando distintas historias. Sí somos muy selectivos porque queremos hacer la manufactura con el más alto nivel de calidad".

Cordero coincide con Ferrer en que así como pasó con las narcoseries, la producción de series biográficas llegará a su fin, de ahí la importancia de seleccionar con cuidado a los personajes para no quitar el interés, demasiado rápido, en el público.

"Fue un gran acierto que se hiciera la serie de Juan Gabriel y creo que de ahí se desenvuelve esta moda de comenzar a hacer la vida de los artistas. Creo que no es para todos, como siempre en este país estamos abusando del éxito que puede llegar a tener, creo que no todos los artistas requieren de una historia", indicó Ferrer.

En la mayoría de los casos, las series se hacen con la aprobación del artista que retratan. BTF logró producir Hasta que te conocí con ayuda del mismo Juan Gabriel y así también trabajan en las historias de Julio César y de Maradona, pero esto no siempre es así.

No es fácil contar vidas ajenas

Las productoras también han recibido críticas de parte de la familia o allegados en el modo de llevar a la pantalla la serie de determinada personalidad. Para ejemplo, Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí, producción que no es reconocida por la familia de Jenni Rivera, ya que estos últimos aseguran que la única versión aprobada es Mariposa de Barrio, que se transmitirá por Telemundo.

"En el caso de Jenni nos basamos en una obra literaria de la que adquirimos los derechos, contada por el mánager de Jenni, Pete Salgado.

"Muchas veces quien los rodea en varias etapas de su vida es gente importante que te puede contar la historia, yo sé que la familia estuvo un poquito en contra de nuestra historia pero nosotros simplemente contamos las vivencias que Pete tuvo con Jenni y nos basamos en las entrevistas que se hicieron, en los testimonios al círculo de confianza que tenía Jenni, a la gente que la acompañaba, a sus diseñadores, a sus asistentes y maquillistas", explicó Francisco E. Cordero, CEO de BTF Media.

BTF también prepara una serie basada en el libro de la periodista María Celeste El secreto de Selena, donde expone la vida de La Reina del Tex Mex. La familia tampoco está de acuerdo con esta producción.

Vivir para contarla en televisión Ya se han realizado varias series sobre los artistas: Ya se han realizado varias series sobre los artistas: ⇒ Hasta que te conocí: Narra primero la vida de los padres de Juan Gabriel y luego se centra en la primera etapa de su carrera. Termina con su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes. ⇒ La Jenn que yo conocí: Criticada por la familia de la cantante Jenni Rivera, esta serie presentada por Univisión narra los pasajes más dolorosos de Jenni: divorcio, violencia familiar, adicciones. ⇒ Hoy voy a cambiar: La vida de Lupita D'Alessio se graba actualmente en una versión autorizada por ella. "Se verá que fui una madre que hirió a sus hijos", dijo. ⇒ No me puedes dejar así: Con la producción de Mark Burnett, contará la vida de Luis Miguel, quien ha tenido episodios polémicos como la relación con su padre y la desaparición de su madre. ⇒ La vida de la Pinal: Sin nombre definitivo, esta serie narrará en 26 capítulos la muerte de su hija y su matrimonio con el cantante Enrique Guzmán.

Andrea Ortega Lee, da vida a Paquita la del Barrio.