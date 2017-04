Preocupan al alcalde homicidios en el año

ACUERDAN REFORZAR SEGURIDAD EN FORMA COORDINADA

Luego que la cifra de homicidios violentos en Torre贸n se ha incrementado, el alcalde Jorge Luis Mor谩n dijo que s铆 es una situaci贸n preocupante.

En la reuni贸n de Evaluaci贸n de Indicadores de Incidencia Delictiva se acord贸 reforzar la seguridad en forma coordinada con las diversas corporaciones policiales.

Pero expresa que "nos preocupamos y nos estamos ocupando en las investigaciones, as铆 como en realizar labores de inteligencia".

Se帽ala que si bien se han cometido delitos de este tipo, "pero estamos haciendo diversos trabajos, lo que s铆 les puedo decir es que no vamos a aflojar el paso y tenemos la capacidad de respuesta".

Dice que ante una situaci贸n electoral como la que se vive en estos momentos: "los c谩rteles piensan que ante un cambio, la autoridad se debilita y se esfuerzan claramente por posicionarse porque las cosas vuelvan a los tiempos pasados".

Asegura que se llevan a cabo detenciones de estos hechos violentos.

A continuaci贸n, el alcalde inform贸 de las muertes de las 5 personas. "Uno fue en una tienda de C铆rculo K; otro en el ejido La Partida donde inger铆an bebidas embriagantes y en una ri帽a se priva de la vida a una persona; el tercero ocurri贸 en el sector de Villa de las Huertas, el cuarto se trata de un chofer taxista de Uber con dos acompa帽antes y cuando se bajan le disparan. El quinto homicidio fue en la colonia Vicente Guerrero, hab铆a salido recientemente del Cereso y se mete a su casa en huida porque lo andaban persiguiendo".

Ante la cifra de muertes violentas que ha causado tambi茅n preocupaci贸n entre la poblaci贸n, Mor谩n Delgado expresa que se tomaron acuerdos y estrategias entre los representantes de las diferentes corporaciones policiales para redoblar la vigilancia.

Las cifras por muertes violentas en el a帽o difieren. La Procuradur铆a General de Justicia del Estado de Coahuila tiene registradas hasta el 16 de abril 39 asesinatos, contra 26 durante 2016 en el mismo per铆odo. Sin embargo, el Consejo C铆vico de las Instituciones contabiliza 34 muertes violentas en este 2017 contra 27 del a帽o pasado, de acuerdo a fuentes period铆sticas. Mientras que el alcalde de Torre贸n dijo ayer que tiene registradas 35 en lo que va de este a帽o contra 25 del a帽o pasado en el mismo per铆odo.

Por su parte, al CCI le preocupa el 25.9 por ciento de aumento en los homicidios -de acuerdo a sus cifras- en Torre贸n en lo que va del presente a帽o, en comparaci贸n con el mismo per铆odo del a帽o pasado.

Marco Zamarripa, director del Consejo C铆vico de las Instituciones (CCI) Laguna, dijo que una preocupaci贸n generalizada es que el Estado garantice la seguridad de los ciudadanos, y combatir eficazmente la inseguridad.

"El llamado tambi茅n es a los actores sociales que tomemos un rol m谩s activo para avanzar en la soluci贸n de las problem谩ticas sensibles de hoy y prevenirlas para ma帽ana", dijo.

El siglo de torre贸n

Calla PGJEC

La Procuradur铆a General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), evit贸 dar su postura frente al incremento de homicidios dolosos que se ha generado en Torre贸n, as铆 como la estad铆stica de los hechos en Coahuila.

El d铆a de ayer se dio a conocer que se han disparado los homicidios dolosos en el municipio de Torre贸n y a la fecha suman 50 por ciento m谩s en comparaci贸n del mismo per铆odo del a帽o pasado.

Hasta el domingo se hab铆an contabilizado 39 asesinatos en Torre贸n, mientras que en el mismo per铆odo del a帽o 2016, fueron 26 homicidios dolosos, de acuerdo a la PGJEC.

Pese a que el titular de la Vocer铆a Para Temas de Seguridad P煤blica de la PGJEC, Jes煤s Carranza, recibi贸 la petici贸n y asegur贸 que ser铆a facilitada la informaci贸n, 茅sta no fue proporcionada.

Adem谩s aunque tambi茅n se trat贸 de tener contacto v铆a telef贸nica con el subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros, 茅ste tampoco respondi贸 al llamado.

No fue sino hasta m谩s tarde que el vocero de seguridad s贸lo facilit贸 el n煤mero de los occisos del mes de abril con 16 casos, no obstasnte, no los desglos贸 por regiones.

Fue el mes pasado que luego que el organismo Sem谩foro Delictivo se帽alara que Coahuila figur贸 en n煤meros rojos en asesinatos por el crimen organizado, la PGJEC, rechaz贸 la publicaci贸n y asegur贸 que en el a帽o 2016 s贸lo 104 muertes fueron producto de rivalidad delincuencial y no 168 como hab铆a sido difundido.

脥ndice. Ayer se public贸 en este medio que de forma considerable se han disparado los homicidios dolosos en Torre贸n en comparaci贸n al a帽o anterior en el mismo per铆odo.