Obras 'frenan' cirugías en ISSSTE de Torreón

Desde el 19 de septiembre del año pasado, "Guadalupe" tenía programada una operación en la rodilla izquierda, en el ISSSTE de Torreón. Sin embargo la intervención fue aplazada para los primeros días de abril, por la remodelación de los quirófanos.

Pasaron los siete meses sin que terminaran de remodelar el área por lo que ahora "Guadalupe", como pidió que se le identificara, tendrá que esperar por lo menos otro mes más.

Al igual que ella, quienes requieran de una cirugía que se considera como no urgente, deberán esperar hasta mayo para recibir el servicio, confirmó el director del ISSSTE de Torreón Roque Javier Márquez Robles.

"Esta semana me deben entregar quirófanos el viernes y terapia intensiva, quizás vamos a seguir trabajando todavía otro mes en Gómez y aquí, porque tengo que desalojar el segundo piso y los pacientes del segundo piso me los voy a llevar a terapia intensiva porque ahí tengo siete camas, eso me preocupa, pero necesito que me arreglen el segundo piso", dice.

Explica que actualmente está habilitado un quirófano para cirugías de emergencia, mientras que el resto de las operaciones se hace en el Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio, donde les dan dos días a la semana para llevar a cabo las operaciones, así como en Monterrey y Saltillo.

"Una cirugía de rodilla no es una urgencia que ponga en peligro la vida, sabemos que tiene dolor, pero le estamos dando prioridad a prótesis de cadera que ya son gente grande y se puede llagar y a las urgencias".

Son 30 millones de pesos los que se invierten en la remodelación del Hospital para mejorar los servicios, ya que actualmente se encuentra rebasado.

La remodelación comenzó desde agosto del año pasado y a la fecha no ha concluido.

Con respecto al cambio del área de farmacia a dirección para la entrega de medicamento controlado, dijo que esto obedece a un mayor control de este tipo de medicina que es de la más costosa. Roque Márquez dijo que ante la inconformidad de la gente y de la Federación de Sindicatos, evalúa la permanencia de esta área en dirección o bien en otro espacio que sea de mayor comodidad para el usuario.

Salud Trabajos en la clínica del ISSSTE. ⇒ La remodelación se lleva a cabo en las áreas de hospitalización, quirófanos, tococirugía urgencias, pediatría, oncología, rayos "x", CEYE y terapia intensiva neonatal. ⇒ Se entregó ya Rayos X y Urgencias.

Atrasados. Obras de remodelación del ISSSTE impiden operación de quirófanos.