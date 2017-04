La Volpe ignora las críticas; 'se me resbalan', dice

Agencias

CIUDA DE MéXICO. - Ricardo La Volpe señaló, a través de su cuenta de Twitter, que "las críticas se me resbalan". El estilo de juego del técnico americanista ha generado señalamientos por parte de comentaristas y aficionados, ya que ha privilegiado la solidez defensiva por encima del espectáculo.

"Las críticas cuando vienen de gente que no sabe de futbol se me resbalan", tuiteó el estratega argentino ayer domingo. "Tener un micrófono no te hace experto en futbol, te hace experto en micrófonos. Hay que aprender de futbol", atizó.

La Volpe ha llevado a los azulcremas a tener un invicto de siete encuentros en el actual torneo y suma 17 encuentros sin perder en el Estadio Azteca desde que llegó al banquillo de Coapa.

Aunado a esos números, Agustín Marchesín tiene seis encuentros con su portería en cero en el "Coloso de Santa Úrsula".

"No es fácil mantenernos sin recibir gol, es un gran trabajo y luego resolver el partido arriba. Estamos siendo muy inteligentes al jugar", describió. Incluso anheló que "me gustaría poder explicar más, sobre todo a la gente. Que sepan más de tácticas", afirmó.

Ricardo Antonio La Volpe, director técnico del América. (Jam Media)