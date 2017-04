Tras Pxndx, ahora explotará su voz

Ciudad de méxico.- Arthur White se soltó a cantar con seguridad cuando entendió que no hay reglas para hacerlo. El guitarrista de Pxndx aprovechó el descanso que se dieron los regiomontanos para experimentar sonidos nuevos y de paso encontrar su voz, pues ahora se afronta a la tarea de ser líder y ponerse frente a un micrófono.

"Ahora respeto más a 'Pepe' (Madero) que antes, no lo veías hasta que no te pones en los zapatos que entiendes de lo que se trata. Estaba batallando cuando cantaba en vivo y tengo que poner la letra como acordeón porque de repente no me acuerdo, también los nervios y la responsabilidad que no es cualquier cosa", cuenta.

Al músico le ha costado trabajo desprenderse de su trabajo anterior, pues se sentía cómodo con el lugar que tenía en el grupo, el cual describe como una "máquina" que tenía su funcionamiento muy claro.

"Si no descansábamos por un rato y lo hacíamos oficial entre nosotros no hubiera explorado la música por lo mismo de la comodidad: estás tranquilo, ganando dinero, te tomas tus vacaciones", agregó quien asegura aún no hay planes de un encuentro.

Mejor conocido como Arturo Arredondo, quien adoptó su nombre artístico porque así se dio a conocer en las redes sociales, edita de manera independiente su EP Ego Pop, cuando vio su necesidad de retarse a sí mismo tras aprender a usar su computadora para grabar en casa y hacer demos, luego comprar una MAC para producir mejor y ahora él hace todo el proceso.

"Cantar estuvo bien difícil y batallé; en momentos pensaba que iba a tirar todo a la basura e iba a hacer otra cosa. Hubo días oscuros, aunque me vea muy dramático. Pero todo está en tu cabeza, esa es mi conclusión. A la primera (Aquí vamos) le hice cinco versiones de coros porque me ayudó a descubrir mi voz", detalla.

Incluso recuerda que uno de los consejos que le dieron fue no imitar la voz potente de los cantantes y ahí se dio cuenta que había otras propuestas en un tono más bajo como es el caso de Miguel Bosé, así que buscó en el contraste y volvió a estudiar toda la música que pudo.

Quien también le dio consejos fue el cantante "Pepe" Madero, también ex Pxndx, pero sobre todo en la parte de la composición cuando estaba en su última gira, ya que le brindó el apoyo por la valentía que tuvo de hacer en solitario todo el proceso.

"Este EP son canciones pop. Lo defino como la estructura de la canción: intro, verso, coro, puente. La producción es muy rock con elementos electrónicos y es variado, como es un EP lo tomas tranquilo. Cada tema tiene su tiempo de vida y por eso hay un contraste, cada una es un concepto distinto de lo que estaba pasando por mi mente mientras la escribí y son introspectivas, de autoconocimiento", indicó White, quien se presentará en el Bulldog de la Ciudad de México, el próximo 24 de noviembre.