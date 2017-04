'Nadie como Pedro Infante'

El Siglo de Torreón

Un 15 de abril pero de 1957 el "Capitán Cruz" perdió el control de su aeronave, una Consolidated B-24 Liberator con matrícula XA KUN, costándole la vida.

El capitán era Pedro Infante, el "Ídolo de México". Su avioneta cayó en un barrio cercano al centro de Mérida, Yucatán. Ese día, miles de habitantes del país no paraban de llorar, la tristeza los invadía y se negaban a asimilar que su "Pedrito" se había ido para siempre.

"Yo tenía como cinco años de edad, estábamos en casa de mi mamá y eran como las 8:30 de la mañana cuando de repente mis primas, que tenían entre 18 y 23 años, se soltaron llorando y corrían despavoridas por el patio agarrándose el cabello.

"En ese momento no entendía lo que pasaba, hasta que una de ellas exclamó muy consternada, 'Se mató Pedro Infante', y yo me pregunté 'Quién será ese señor'; a partir de ahí se me quedó grabado el nombre y fue entonces que me interesé en su legado", compartió a El Siglo de Torreón el señor Ramón Torres Castañeda.

Torres Castañeda acudió ayer a la Plaza de Toros de Torreón, último lugar en el que cantó Infante en la región. Con él llegaron la señora Carmen García, Rafael Saavedra, José González y Juan Amaya; todos fanáticos locales de Pedro, se reunieron para recordarlo a 60 años de su partida.

La señora Carmen cuenta con 82 años, es originaria de Lerdo y este sábado tendrá un altar dedicado al intérprete de Amorcito corazón en su casa ubicada en la avenida Bravo 122 oriente.

"Para mí, Pedro Infante no está muerto; está con todos nosotros a través de sus películas y canciones y seguramente nos canta desde el cielo", expresó García quien invitó a los laguneros a ser parte del tributo que realizará hoy en honor a Pedro en su hogar de la llamada "Ciudad Jardín".

Emocionada, la lerdense presumió que pudo tocar al artista durante un concierto que ofreció el tres de mayo de 1952, ahí en la misma plaza, junto al también fallecido "Piporro". Fue la única vez que lo vio de cerquita.

"Yo tenía 17, me acuerdo muy bien de todo. 'Pedrito' nos cantó muchas canciones y tuve el gusto de tocarle su traje de charro de la cintura a los pies. Todas sus melodías me llegan al alma y mi película favorita es Nosotros los pobres", exclamó la señora.

Al preguntarle cómo recuerda al "Ídolo de México", "Carmelita" respondió que, "Guapo, bonito, alegre y con un carisma impresionante que nadie más ha tenido ni tendrá en nuestra República Mexicana, nadie como Pedro Infante".

Este fin de semana, Rafael Saavedra no saldrá de su casa ya que planea ver todas las películas que transmitirán de Pedro en diversos canales de televisión, ésa será su manera de recordarlo.

"Me identifico mucho con las canciones de Infante y con la manera en la que el salió adelante en su vida a base de talento, esfuerzo y trabajo", aseguró Rafael quien tiene en su poder un disco triple que salió cuando se cumplieron 30 años de la muerte de Pedro.

Libros, álbumes y pósters del nacido el 18 de noviembre de 1917 se hallan en la casa de Juan Amaya, ferviente admirador del actor.

"Amorcito corazón es mi canción favorita de Pedro y el filme que más me agrada es Nosotros los pobres. Este sábado vamos a recordar a Pedro con su música y sus largometrajes", expresó.

Por último, José González dijo a este diario que Pedro Infante lo inspiró a que debutara en el canto. González cuenta con una amplia trayectoria musical y en su repertorio incluye melodías de Infante.

Ernesto Camacho

