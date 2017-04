Nace otro bebé en vehículo

ES EL SEGUNDO EN UNA SEMANA

EL SIGLO DE TORREÓN

En una semana, ya se registró el segundo nacimiento de un bebé al interior de un vehículo en Torreón.

En esta ocasión, se trata de Esmeralda García, de 21 años de edad, que se convirtió en madre por quinta vez a las 21:45 horas del pasado jueves, en la colonia Campo Nuevo Zaragoza.

"Yo ya traía dolores, pero no quería pujar porque sabía que se me iba a salir, saliendo de mi casa, me empezaron a dar los dolores más recio. Nos fuimos en la camioneta de mi suegro, me bajaron el asiento para poderme acostar, nos metimos por esa colonia, y ya en un lote baldío grandotote les dije que ya no aguantaba, se estacionaron y la bebé cayó en mi pantalón, traíamos a todos mis niños", cuenta la joven.

Fue Oralia, su suegra, quien ayudó a la mujer en la labor de parto. Una vez que la pequeña nació, su abuela le colocó una sábana, no sin antes, desenredar el cordón umbilical de la bebé.

Más tarde, arribó al lugar la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad para brindar los primeros auxilios y después trasladar a Esmeralda y a su pequeña hija, al Hospital General de Torreón. Ambas, se encuentran estables.

"Mi suegra no sabía qué hacer, estaba asustada, le dije que levantara a la niña, todos andaban corre y corre, consiguiendo la ambulancia, los paramédicos le cortaron el cordón umbilical", explicó.

Esmeralda, vive en la colonia Ampliación Valle La Rosita de Torreón, con sus hijos de 6, 5, 3 y 2 años (Bairón, Zuria, Gerald y Any Michelle) y con su esposo Chayanne Miguel de oficio albañil. La familia, aún no decide el nombre que llevará la nueva integrante.

"Me falló el aparato, traía el DIU, ahorita le digo a las muchachas de mi edad que no se embaracen de tanto hijo. Lloré cuando supe que tendría un quinto hijo, ahorita es una bendición, pero, pues está canijo para mantenerlos", dice la joven.

Mientras tanto, la mujer dice que ahora tendrá que buscar empleo para poder colaborar en los gastos del hogar.

Cabe señalar, que el primer nacimiento de un bebé al interior de un vehículo, se reportó a las 7:30 de la mañana del pasado viernes, cuando una mujer de 23 años de edad, dio a luz a una niña en el asiento del copiloto de una camioneta en la colonia Ex Hacienda La Joya de esta ciudad.

El siglo de torreón / Angélica Sandoval

Antecedente Pensaban que era un niño. Pensaban que era un niño. ⇒ Se había hecho ultrasonidos. Todo indicaba que sería un varón. ⇒ Dice que se hará la salpingoclasia. Ya no quiere más hijos. ⇒ La mujer, su esposo e hijos, viven en la colonia Ampliación Valle La Rosita de Torreón.

Estables. Esmeralda y su pequeña, fueron internadas en el Hospital General de Torreón. Ambas tienen buen estado de salud.