El objetivo no ha cambiado

Humberto Vázquez Frayre

- Los Guerreros no descansan y hoy viajan a la Perla Tapatía, para su duelo de la fecha 14 ante el Atlas, en plena recta final del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Luego del emocionante empate a dos goles ante los Rayados del Monterrey, los albiverdes estuvieron presentes ayer en la práctica desarrollada en el Territorio Santos Modelo.

Los que vieron acción ante los regios en la cancha del Corona tuvieron ejercicios regenerativos en el gimnasio, mientras que el resto, estuvo en el rectángulo verde para una práctica futbolística.

Previo al viaje de hoy a la capital de Jalisco, el conjunto santista entrenará de nueva cuenta en sus instalaciones, donde el acceso a los medios de comunicación será limitado.

Con 1,088 minutos acumulados en la actual campaña en los 13 partidos que ha sido titular, el mediocampista santista, Ulises Rivas Gilio, desea seguir contribuyendo con el equipo lagunero, como lo hizo en el duelo anterior, al estrenarse en el máximo circuito con un gol.

"Hay que empezar a pensar en Atlas, en sacar los tres puntos para acercarnos a la liguilla, el equipo va de menos a más, así que esperemos llegar de la mejor forma al objetivo" señaló el canterano de 21 años de edad.

Y aunque confesó que el grupo está contento por seguir sumando, tienen sentimientos encontrados, ya que no era lo que buscaban desde un principio, donde la idea era conseguir 9 puntos en los tres encuentros consecutivos que disputaron en casa.

"Tuvimos en las manos el dos a cero (contra Monterrey), así que estamos un poco insatisfechos, ahora hay que pensar en Atlas".

Indicó que matemáticamente pueden obtener los 30 puntos que se trazaron como meta desde el arranque del torneo, por lo que en el duelo ante los Rojinegros, deben salir a la cancha pensando en la victoria.

Sobre el gol que marcó a mitad de semana mencionó: "Muy contento, es algo que no se me había dado, por una u otra cosa no había querido entrar, ahora que entró estoy muy contento por eso, pero no del todo por el resultado".

José Manuel de la Torre dirigió ayer la práctica del equipo en las instalaciones del Territorio Santos Modelo. (Fotografías de Jesús Galindo)

(Fotografías de Jesús Galindo)