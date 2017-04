Madre insiste en 'justicia' para hija

MINISTERIO PÚBLICO NO ACREDITA NINGUNA RESPONSABILIDAD LEGAL

EL SIGLO DE TORREÓN

Aunque el Ministerio Público, no acreditó ninguna responsabilidad legal, la familia de Tania Lizeth, que falleció a sus 26 años en el Hospital General de Torreón -un 7 de noviembre de 2015 a las 4:30 horas-, se encuentra a la espera de la determinación de la Comisión de Derechos Humanos, ante lo que consideran una presunta "negligencia médica".

"Le cortaron demás, la trataron muy mal, peor que si fuera un animal, pedía ayuda, quería que le quitaran el dolor, pero las enfermeras decían que mi hija era una panchista", dice entre lágrimas Agustina, madre de la joven.

El certificado de defunción, expedido por la Secretaría de Salud (Ss) señala que las causas de su fallecimiento fueron por: choque hipovolémico, pancreatitis hemorrágica, y pseudoquiste pancreático. Sin embargo, los familiares aseguran que Tania fue intervenida de la vesícula, un 14 de octubre de ese mismo año y que desde ahí, comenzaron las complicaciones de salud.

"La programaron a las tres de la tarde, pero no pudieron intervenirla a esa hora y lo hicieron hasta las 8 de la noche, sale de la anestesia, como a las 11 de la noche está en el cuarto y está llorando, en un grito, decía que le dolía su vientre, su estómago, y desde ahí, a raíz de esa operación, ella empezó a tener complicaciones".

En su momento, Tania fue dada de alta, se fue a casa, sin embargo, el dolor no cesaba.

Regresó al nosocomio el 26 de octubre de 2015 y un día después, fue referida al Hospital General de Saltillo -un 27 de octubre de 2015- para practicarle un CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), un procedimiento para examinar las vías biliares que arrojó lo siguiente: "...se observa ausencia de vesícula biliar sin colecciones anormales en el lecho vesicular... No se observa ninguna imagen de lito, al parecer la obstrucción del conducto hepático es debido a una ligadura accidental del mencionado, dado que su colédoco no es visible en absoluto".

Después del estudio, Tania regresó al hospital para nuevamente ser hospitalizada, pero con dolores más fuertes. Días después, murió. "Yo pido justicia, el Ministerio Público archivó mi expediente, no hallaron elementos para proceder contra el hospital, esto que le pasó a mi hija no quiero que le vuelva a pasar a nadie, mi hija sufrió mucho por una pend..., me duele la muerte que tuvo".

AGUSTINA SOTO

El siglo de torreòn / Angèlica Sandoval

No se detienen Insisten en justicia. Insisten en justicia. ⇒ Tania falleció a los 26 años de edad. ⇒ Dejó a sus dos hijas. Cuando murió, sus pequeñas tenían 6 meses y 5 años. ⇒ Estaba afiliada al Seguro Popular. Tenía su domicilio en el ejido Santa Fe de Torreón. ⇒ La operaron, la dieron de alta y después, volvió a ser hospitalizada, hasta que falleció. Dicen los familiares, que les notificaron de su muerte, una hora después.

Presunto. La madre de Tania, asegura que el fallecimiento se originó a raíz de una "mala cirugía".