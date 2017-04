TORREÓN, COAH.-

La Diócesis de Torreón no encubrirá casos de abusos sexuales ni de pederastía, cometidos por sacerdotes o algún integrante de la iglesia, aseguran representantes.

El Obispo José Guadalupe Galván Galindo, dijo que hasta el momento la Diócesis no cuenta con casos de abusos sexuales presentados formalmente en contra miembros de la Iglesia.

“Aquí gracias a Dios no, no estamos exentos, pero por eso tenemos que cuidarnos y sobre todo en el Seminario ya hay una formación muy estricta en esa línea para que después como sacerdotes no haya ninguna manifestación”, dijo.

Monseñor señaló que es lamentable lo que está sucediendo en el seminario de Piedras Negras, en donde el rector, Juan Manuel Riojas, fue acusado de hacerle tocamientos a un seminarista.

“Es lamentable, pero allá en Piedras Negras el Señor Obispo está poniendo todo lo que debe hacer para arreglar esa situación, es lamentable, pero es la parte humana, esperemos que pronto se arregle ese problema en nuestra hermana Diócesis”.

Por su parte Rafael López, director del periódico Buena Nueva, dijo que la instrucción del Papa Francisco es la cero tolerancia en estos casos.

“Nos han pedido que no se encubra a nadie, que no se proteja a nadie, que si alguien cometió un delito que se enfrente a las autoridades eclesiales y las autoridades civiles, la Iglesia ya no va a proteger a nadie, ni va a encubrir a nadie, nadie tiene el derecho, aunque sea sacerdote, de violar, de abusar sexualmente de ninguna persona, especialmente de ningún niño, ni de ningún miembro de nuestra iglesia”.

En el caso de Piedras Negras, fue la Diócesis la que presentó la denuncia ante las autoridades de la Procuraduría de Justicia para que se investigue la acusación del seminarista en contra del rector.



