Rescatan mil 396 mdp mal utilizados

El Gobierno de Durango logró rescatar más de mil 396 millones de pesos que fueron solicitados por el Gobierno federal por anomalías detectadas en el sexenio anterior.

Y es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) hicieron observaciones y detectaron inconsistencias y probables irregularidades en la aplicación y ejercicio de recursos federales por cuatro mil 692 millones 112 mil 354 pesos.

De estos más de cuatro mil millones de pesos, dijo Rosario Castro Lozano, secretaria de la Contraloría y Modernización Administrativa del Estado de Durango (Secoed), se rescataron mil 396 millones 742 mil 359 pesos, evitando que el nuevo Gobierno encabezado por José Rosas Aispuro Torres regrese este recurso a la Federación

"Estamos hablando de 1,396 millones de pesos que estamos evitando regresar, esto es importante porque que estamos haciendo el esfuerzo de no poner dinero en este actual Gobierno para cubrir estos temas. Sin embargo la Federación nos exige que solventemos con evidencias, por lo que a quienes cometieron fallas no les quita la responsabilidad, siguen siendo responsables de los hechos, pero sí evitamos poner dinero bueno a una circunstancia que no fue imputable a este Gobierno", explicó la titular de la Secoed.

"Esto no quita la responsabilidad de que los funcionarios de la anterior administración que no solventaron, puede haber diferentes sanciones según el caso, principalmente por la incorrecta aplicación de recursos y obras pagadas no ejecutadas", dijo Castro Lozano, quien recordó que existen 28 expedientes de obra pública y que han encontrado inconsistencias en obras que representan un recurso económico de 391 millones de pesos.

