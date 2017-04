Acusan 'megasoborno' a exdirector de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.-

SEGúN UN ACUERDO, LA COMPAñíA ACEPTó QUE SOBORNó A FUNCIONARIOS MEXICANOS POR 10.6 MILLONES DE DóLARES

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría recibido en 2014 un soborno de 5 millones de dólares (mdd) de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de beneficios indebidos por parte de la empresa petrolera.

Según un artículo de la revista semanal brasileña Veja, que cita una declaración de Hilberto Mascarenhas, responsable de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el soborno le habría sido solicitado durante una reunión programada en noviembre de 2014 por Luis Weyll, director de Odebrecht México y con la autorización de Luiz Mameri, director de Odebrecht en América Latina.

Lozoya, que dirigió a Pemex desde fines de 2012 y hasta febrero de 2016, negó ayer tener relación alguna con los presuntos sobornos pagados por Odebrecht.

"No he solicitado ni he recibido dinero ilegal", respondió a Bloomberg al tiempo que negó haber participado en alguna "supuesta reunión" así como conocer al ejecutivo de Odebrecht.

Citado por Veja, Lozoya también calificó de calumniosas esas revelaciones. "Me reservo la acción legal en contra de los que me calumnian sin fundamentos jurídicos", expuso.

Según el acuerdo de admisión de culpabilidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundido en diciembre del año pasado, Odebrecht aceptó sobornar a funcionarios mexicanos por 10.6 millones de dólares, de los cuales 6 millones fueron para un alto funcionario de una paraestatal.

Desde entonces, el nombre del exdirector de Pemex no había sido mencionado por testigos ante el Ministerio Público, hasta la versión que ayer difundió Veja basándose en documentos judiciales de la investigación en Brasil conocida como Operación Lava-Jato.

A mediados de febrero pasado, el titular de la PGR, Raúl Cervantes, viajó a Brasilia para iniciar un intercambio de información relacionada con los presuntos sobornos.

El 4 de abril pasado, la PGR notificó a Pemex el requerimiento para que comparezcan funcionarios y exfuncionarios, pero justificó que, dada la naturaleza de la investigación, no podía revelar los nombres de los implicados.

Pemex difundió la semana pasada versiones públicas de cuatro contratos firmados con Odebrecht y su filial petroquímica Braskem de 2010 a 2015.



Lozoya, que dirigió a Pemex desde fines de 2012 y hasta febrero de 2016, negó ayer tener relación alguna con los presuntos sobornos pagados por Odebrecht. (ARCHIVO)