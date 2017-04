Disfrute de unas vacaciones virtuales

SE NECESITA UN CELULAR Y UN VISOR DE VR

CIUDAD DE MÉXICO.- Las vacaciones de Semana Santa están por llegar y seguramente querrás disfrutarlas al máximo. Puede que hayas planeado salir de viaje y que, al notar que no has ahorrado lo suficiente o tan sólo de pensar en la cantidad de gente que te encontrarás en los diferentes sitios turísticos y recreativos, hayas decidido que lo mejor será pasar los próximos días en casa, descansando. Asimismo, tendrás más tiempo para dedicarle a tus pasatiempos y a todas aquellas tareas que habías estado posponiendo. Sin embargo, tus ganas de visitar diversos sitios no tienen que quedar del todo canceladas, la tecnología puede llevarte de vacaciones a través del uso de dispositivos de realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés), los cuales harán posible que explores diferentes ambientes ficticios, indistintamente del lugar donde te encuentres.

Así, la sensación visual que se obtiene con ayuda de diferentes aplicaciones, te permitirá estar inmerso en todo tipo de mundos y situaciones que pueden ser desde ir a un museo o galería, hasta viajar por el interior del cuerpo humano o por el espacio exterior.

Estos son algunos ejemplos de todo lo que puedes hacer con apps de juegos VR disponibles en las tiendas de aplicaciones. Disfruta de un paquete turístico de cinco estrellas en la categoría "fuera de este mundo" y llena tus días libres de diversión y múltiples emociones.

Juegos de video

Los shooters están dentro de los videojuegos más prometedores para proyectos de realidad virtual y, aunque la experiencia de juego a veces deja mucho que desear, ya existen proyectos que se han esforzado para brindar al usuario una mayor inmersión. VR Dangerous Zombies Shooting se encuentra dentro de esta categoría; con gráficos sencillos, pero una historia interesante, se desarrolla dentro de un centro de investigación científica en el que deberás deshacerte de los zombies que han entrado. Para fines de ocio, también puedes descargar demos como "Shadowgun VR" y "Zombie Shooter"; éstos te darán una mejor idea de cómo se pretende mejorar la calidad de la inmersión en los juegos de disparos.

Juega dentro de casas embrujadas

Te presentamos "House of Terror VR Cardboard", en donde una pequeña niña, de nombre Valerie, busca venganza y piensa cobrársela a aquellos quienes se encuentran dentro de la casa del terror. Mientras investigas por qué ocurren eventos sospechosos en este sitio y te enteras de la historia completa. Te encontrarás con varios monstruos de los que deberás escapar y tu objetivo principal será salir de allí con vida. El juego puede ser controlado por completo con el Google cardboard; sin embargo, también pueden servir otros lentes de realidad virtual, siempre que se cuente con un joystick. Lakento, el desarrollador de esta app, también recomienda el uso de su sistema de dos botones implementado para su modelo de gafas MVR, con el cual resulta una mejor experiencia de inmersión.

Exo

Creada por la agencia creativa Hook Studios (socia de grandes compañías como Coca-Cola, HP, Disney y muchas otras); Exo es una app para el visor Daydream de Google, por lo que tenerlo es un requisito indispensable. En el juego pilotarás un dron alrededor de un planeta desconocido donde tu misión será encontrar la tecnología de la antigua civilización alienígena y reactivarla. Para lograr el cometido, la información es enviada desde la nave nodriza; además, el escáner permite al jugador descubrir pistas acerca de lo que debe realizar y le da datos acerca de la relación que existe entre los objetos que encuentra y el mundo que lo rodea. La exploración del planeta resulta más interesante gracias a la tecnología de 360 grados y a la posibilidad de mejorar las habilidades de vuelo mientras se avanza en el juego.

¿Dónde consigo mi visor?

Para poder disfrutar de las recomendaciones que te hemos hecho, son totalmente necesarias dos herramientas: un celular y un visor de VR. Tu smartphone deberá contar con giroscopio, un buen procesador y, en algunos casos, alguna especificación extra; mientras que para tu visor no existe un requisito específico, más bien dependerá de aquello que quieras realizar y la calidad de la experiencia que desees obtener.

Si ya cuentas con un celular de este tipo y aún te encuentras en la disyuntiva de si adquirir un visor o no, te dejamos una breve descripción de cinco modelos diferentes. Los costos entre modelos son variados, por lo que seguramente encontrarás alguno que se ajuste a tus necesidades.

Gear VR

Es la propuesta de Samsung en colaboración con Oculus VR para introducirse en el mundo de la realidad virtual. Tiene varias características que lo hacen destacar, como lo son la comodidad, la óptica y lo intuitivo de la interfaz con la que explica su modo de funcionamiento.

Este modelo es recomendado para aquellos que cuentan con un celular compatible (generalmente la familia Galaxy o Note) de la misma marca, pues de lo contrario sería necesario adquirir el smartphone también.

Está disponible en línea, así como en tiendas departamentales dentro del país. El modelo R323 lo puedes adquirir en un precio que parte de los mil 799 pesos.

Tera VR Box

La cantidad de modelos y precios de estas gafas de realidad virtual es mayor que la ofrecida por otras marcas en el mercado. Aunque no es tan personalizable como las cardboard, hay variaciones en el diseño, la calidad de la imagen que ofrece, la comodidad que aportan y el tamaño de dispositivos que admiten, además se pueden adquirir en paquete con algún otro dispositivo como el mando bluetooth.

La primera versión de esta marca se puede conseguir como importación en Amazon desde 299 pesos; su segunda versión, la cual ha tenido mayor impacto de venta por su compatibilidad con pantallas de 4,7 a 6 pulgadas, tiene un costo alrededor de los 800 pesos.

Visita museos

Existen varias maneras de visitar museos en 360 grados; sin embargo, Google Arts & Culture VR va un paso más allá de lo convencional debido a los grandes proyectos que ha desarrollado en compañía de museos de todo el mundo y los cuales puedes visitar sin siquiera tener que cambiar de app. Ofrece una experiencia de visita altamente inmersiva mediante sus galerías virtuales, audioguías narradas por curadores de arte, acercamientos a las obras. Para apreciar las obras de artistas como Van Gogh o Rembrandt deberás contar con el visor Daydream de Google y, como seguramente ya suponías, también un teléfono compatible con dicho dispositivo, como lo es Pixel; por lo tanto esta no es una opción precisamente económica, aunque de acuerdo con los comentarios realizados en Google Play, la experiencia que ofrece vale cada centavo invertido.

"VR Crazy Rollercoaster" es una montaña rusa virtual diseñada para los amantes de la adrenalina. No obstante, las experiencias de VR de juegos mecánicos suelen quedarse cortas por la falta de estímulos alternos a los visuales y sonoros, el videojuego logra resolverlo bien. Solamente cuenta con el modo de juego simple, donde puedes elegir entre la vista izquierda o derecha, no existe límite de tiempo y puedes ir hacia adelante o en reversa si así lo deseas. La experiencia se asemeja más a un simulador que a un juego de video propiamente dicho y es compatible con más de ocho tipos de visores, como el 4DUD, el Google Cardboard, el Vrase, el Samsung Gear VR, Carl Zeiss VR, entre varios otros modelos.

Contenidos 360

¿De dónde saco los videos?

En YouTube la cantidad de contenido disponible en 360 grados es impresionante y puedes acceder a una gran variedad de experiencias. Te puedes encontrar viajes por montañas rusas de todo el mundo, recorridos por sitios turísticos, demos de videojuegos, historias de terror, etcétera.

Entre los contenidos que no puedes dejar de reproducir están los viajes 360 de NASA Jet Propulsion Laboratory que se encuentran en una misma lista de reproducción dentro del canal y muestran vistas increíbles de diferentes sitios dentro del sistema solar.

Viajes espaciales

"Titans of Space Cardboard VR" ofrece, mediante el cardboard de Google, un recorrido por el Sistema Solar al estilo de un guía turístico adaptado para la realidad virtual. Algunas de las opciones que ofrece esta app son: comparación de las dimensiones de los planetas, banda sonora dinámica, traducción del contenido a varios idiomas y narración de 50 minutos (sólo disponible en inglés).

DrashVR LLC también desarrolló una aplicación llamada "Mars Is A Real Place Cardboard". Se trata de una presentación musical de fotografías estereoscópicas en 3D de la superficie de Marte que también funciona con cardboard y, con una dinámica diferente a la anterior, nos invita a conocer más acerca del planeta rojo. Tiene un costo de 20 pesos (moneda mexicana) y una galería con más de 50 fotografías.

Visitas al interior

Del cuerpo humano

Las creaciones de Nival son de las experiencias más buscadas en Google Play en cuanto a realidad virtual. Cada una de ellas ofrece una excelente combinación entre aprendizaje y diversión y, como nota adicional, la experiencia virtual es opcional, pues se puede cambiar al modo de juego tradicional con sólo tocar la pantalla. Te recomendamos Inmind, cuya temática es sobre el cerebro y el desarrollo de problemas cognitivos relacionados a fallas neuronales.

Sin embargo, InCell es la mejor calificada de las aplicaciones de VR de Nival, con 4.3 estrellas, y cuenta con una segunda parte en modo arcade. El objetivo es internarse en el cuerpo para verificar el estado de las células, a la par de combatir a los virus que pretenden atacarlas. La información proporcionada para completar cada misión, contiene datos de metabolismo celular con base en los cuales deberás crear una estrategia.

Google Cardboard

Este visor de realidad virtual diseñado en cartón por Google se destaca por la gran variedad de aplicaciones disponibles para su uso, así como su bajo costo. Es uno de los modelos más versátiles en el mercado y su precio en la tienda de vr de Google va desde los 140 pesos sin considerar el precio del envío. Sin embargo, la misma compañía ha compartido instructivos para que tanto usuarios como fabricantes puedan confeccionar sus propias versiones del producto. Gracias a esto, en sitios de comercio electrónico como Amazon, eBay, MercadoLibre o Linio existen versiones cuyos costos son de alrededor de 30 pesos.

Los instructivos están disponibles en inglés en la página vr.google.com