'Chepo', a disgusto tras empate en casa

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, Coah.- A disgusto con un nuevo empate de su equipo se mostró anoche José Manuel de la Torre, luego de que Santos Laguna no pudo mantener una ventaja de 2 goles por 0 ante los Rayados del Monterrey en el estadio Corona.

En su análisis, "Chepo" de la Torre señaló que quizá cometieron un error al haber tomado excesos de confianza tras ponerse arriba en el marcador por par de goles durante el inicio del partido: "ganábamos 2 a 0 en 20 minutos, pero faltaban 70 más y había que jugarlos, entonces nunca te puedes dar por ganador o por derrotado, hasta que pite el árbitro. La ventaja era buena, pero nos tomaron en un contragolpe, todavía tuvimos algunas llegadas que pudieron hacer diferencia, pero hay que darle crédito también al rival. El resultado no nos gustó, porque siempre lo que buscas es ganar", aseguró.

"Chepo" reconoció la calidad del rival en turno, señalando que en la recta final del torneo la exigencia va acrecentándose y en esta ocasión los regiomontanos no fueron la excepción: "Rayados tiene un gran plantel, es un buen equipo, toda la semana habíamos platicado de la calidad del rival, tienen un desequilibrio importante además de defender muy bien, los retos van siendo más fuertes cada semana pero creo que hicimos un buen partido", advirtió.

A Santos le restan 12 puntos en disputa y 10 para llegar a la meta que se plantearon desde antes de iniciar el torneo, pero el estratega albiverde considera que eso ya es secundario, lo importante es arribar a la liguilla: "el principal objetivo es calificar y dentro de esa meta queremos llegar a los 30 puntos, pero si no se cumple ese reto, no pasa nada, calificar es lo realmente importante, estamos haciendo lo posible para sacar el máximo de puntos, tenemos 2 partidos en casa, 2 como visitante, entonces hay posibilidades", confió.

De los 3 partidos consecutivos que los Guerreros jugaron en casa, el saldo de 2 victorias y un empate dejó contento a José Manuel, aunque no satisfecho del todo: "el balance es muy bueno, pudo haber sido mejor, pero lo que logramos es muy bueno, son 7 de 9, la intención era ganar todos, pero 7 son una buena cosecha", sentenció.

MOHAMED SE VA CONTENTO

Contento por la reacción de su equipo al levantarse de una desventaja de 2 goles jugando como visitante, se mostró anoche Antonio Mohamed, director técnico de los Rayados del Monterrey tras el duelo ante Santos Laguna en el estadio Corona.

"El Turco" Mohamed aplaudió la reacción de sus pupilos, aunque advirtió que si les hubiera tocado a ellos ser los alcanzados en el marcador, su reacción hubiese sido muy diferente: "sí me voy contento porque levantamos el 2 a 0 en una cancha muy difícil, para nosotros eso es importante, solos nos quedan 4 partidos por jugar. Para nosotros la sensación fue buena porque alcanzamos, si hubiera sido al revés estaría molesto, de esta noche debemos aprender para que nos sea de utilidad de ahora en adelante", afirmó.

Mohamed realizó un análisis del encuentro, resaltando que deben mejorar en defensa, ya que Santos los superó ampliamente durante el primer tiempo del partido: "De esta noche me llevó que no debemos perder pelotas fáciles, la solvencia defensiva que habíamos tenido hoy no la tuvimos en el primer tiempo en el segundo sí. Un equipo que no defiende bien no tiene posibilidad de ganar. El primer tiempo jugamos abierto, pero luego recuperamos y manejamos mejor", finalizó.