Cuentan que el barco del Instituto Electoral de Coahuila sigue haciendo agua a babor y estribor. El último capítulo de la trama de complicaciones que ha tenido el árbitro electoral es el cuasi zafarrancho protagonizado por varios representantes de partidos durante la sesión del Consejo del IEC del martes. Y no crea que la discusión se trató de un asunto de vital importancia para la jornada del próximo 4 de junio. No. El meollo del dilema fue que el Partido Joven, fiel a su estilo sui géneris y tratando de hacer cumplir a como dé lugar su amenaza de que Humberto Moreira estaría en la boleta electoral, se empeñó en que el instituto aceptara que todos los candidatos “juveniles” llevaran...

Como apodo “El Profe”, en el caso de los varones, y “La Maestra”, en el caso de las mujeres, en una clara alusión al exgober bailarín que terminó por bailar a toda la provincia y que ahora quiere regresar a la arena política vía una diputación plurinominal. Esto, que a simple vista no parece otra cosa que un capricho, generó una discusión que alargó la sesión por horas, ya que otros partidos no le veían sentido alguno a permitir que se incluyeran apodos en el sagrado documento del sufragio. Al final, luego de un enorme desgaste, se aceptó la petición, con lo cual quedó la sensación de que el IEC parece más preocupado en cumplir caprichitos de algunos partidos que en dar la certeza necesaria al proceso. Pero decíamos que a simple vista se trataba de un mero capricho, aunque los conocedores de los entresijos de la política provincial comentan que para el Partido Joven, que por lo visto sólo es otra manera de decir Humberto Moreira, es fundamental, no sólo para comprobar que al final sí pudieron colar al Profe en la boleta, sino para medir el nivel de aceptación o rechazo que tiene este peculiar personaje de la fauna política coahuilense.

***

Respecto al IEC, las dudas sobre la capacidad del organismo que encabeza Gabriela de León continúan en aumento. Y es que, según los reportes de nuestros subagentes disfrazados de mamparas trucadas, dicen que parte de los problemas que presenta el árbitro electoral tienen que ver con la escasa experiencia de quienes forman el consejo en la organización de comicios. De los siete consejeros, sólo dos cuentan con cierta pericia en el tema, se trata de Alejandro González y María de los Ángeles López. No obstante, como recordará usted, memorioso lector, el primero fue vinculado en diciembre pasado en un escándalo por su cercanía con el primer operador priista de Coahuila, David Aguillón, al filtrarse algunos mensajes que dejaron en evidencia la escasa independencia de don Alejandro en sus decisiones. En el caso de doña María, dicen que poco le puede ayudar a la consejera presidente del IEC ya que no se lleva bien con ella debido a que la silla que ocupa hoy De León era codiciada por López. Con todos estos asegunes, ya han comenzado a circular las voces de que algunos partidos creen que lo más conveniente es que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo del proceso. Ayer, el pastor nacional blanquiazul, Ricardo Anaya, dejó entrever que su partido lo está analizando y que no descartan hacer la solicitud.

***

Y ya entrados en gastos con el tema electoral, el asunto de los debates se está convirtiendo en otro de los tópicos preferidos de los suspirantes al gobierno de Coahuila, además de los señalamientos constantes de Guillermo Anaya; los lujosos bienes; las famosas declaraciones que sólo el priista Miguel Riquelme ha presentado, aunque de forma incompleta; la prueba del polígrafo que pide el morenista Armando Guadiana, y los cambios de camiseta, el más reciente y sorpresivo el de los cetemistas de Piedras Negras que dejaron las filas riquelmistas para adherirse al proyecto de Javier Guerrero. Y es que el candidato del PRI decidió rechazar la invitación que le hizo una universidad privada de La Laguna para participar en un foro como los otros aspirantes, bajo el argumento de que no tiene tiempo y le parece ocioso. Este hecho causó el suficiente revuelo como para que Anaya intentara sacarle provecho. Y fue así que el candidato panista comenzó a publicar en redes sociales videos en donde dice que él sí va a asistir a todos los debates que lo inviten y que incluso hasta le manden las preguntas que quieran. Pero don Miguel no se quiso quedar atrás y armó su propia estrategia para no sólo revertir los comentarios negativos sino tratar de capitalizar el hecho. Dijo -palabras más, palabras menos- que sin él no hay debate, y que los demás candidatos quieren que vaya porque no tienen con quién pelear. En síntesis, que él es el rival a vencer de la contienda. Y tiene razón, ya que hasta ahora la mayoría de las encuestas le dan alguna ventaja. Pero eso no quiere decir que sin él no pueda haber encuentros o debates. Dicen los que saben que la verdad de por qué Riquelme no quiere asistir a ciertos foros, salvo los organizados por el IEC -que ya sabemos que son acartonados y sin chiste-, es para evitar el riesgo de equivocación que le pudiera hacer caer en las encuestas. Es decir, nada nuevo para cualquier puntero.

***

El que sí anda muy presto a acudir a todos los debates, e incluso por su cuenta anda solicitando que se lleven a cabo, es el candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Miguel Mery. Pero no es esto lo que más ha llamado la atención de la campaña del primer regidor con licencia, sino lo acelerado que anda en sus propuestas y recorridos. Y no quiere decir que esto esté mal. Pero genera extrañeza que se la pase haciendo promesas como si fuera a gobernar un sexenio, en caso de ganar, cuando sólo estaría un año en la silla máxima del edificio público más caro de la ciudad. Y es que don Mery dice que va a cambiar el drenaje de la ciudad, que va a construir 8 puentes, que va a mejorar la red de agua potable y a meter a Torreón en un nuevo modelo de ciudad... todo eso y más en tan sólo 12 meses. Y es que aunque tendría opción de reelegirse, todos dentro y fuera del PRI saben que no podría hacerlo porque su partido está contemplando postular a Rigo Fuentes en 2018. Ahora bien, no es el primer candidato, ni será el último, que prometa cielo, mar y tierra con tal de ganarse los votos, pero hasta en eso hay límites. Por otra parte, llama la atención que la promesa de los puentes la retomó de las propuestas de su exjefe Miguel Riquelme, quien también contempla construirlos, pero con la “pequeña” diferencia de que su proyecto es por seis años. Por otra parte, nuestros subagentes disfrazados de despensas de frijol con gorgojo nos comentan que una prueba más del acelere que trae el suspirante priista es que en los “toca toca” que realiza en las colonias en conjunto con Riquelme, lleva a todo su equipo que anda por su propia cuenta y duplicando labores con el equipo del calefacto a la gubernatura. Este hecho, dicen, genera unas confusiones de aquellas que dejan a la clientela preguntándose quién es el que va por la provincia y quién por el municipio. Con todo, el contraste con la campaña del panista Jorge Zermeño es evidente quien, pian pianito, una vez más, le apuesta a que su nombre y su sola presencia sean suficientes para ganar esta batalla, como si del Cid Campeador se tratase. Pero “remember El Cuco”, dicen por ahí.

***

Dicen los expertos en eso de las relaciones políticas que los candidatos deben cuidar muy bien con quién se toman la foto. Sobre todo en estos tiempos que cualquiera puede buscar y encontrar imágenes comprometedoras de los políticos en busca de votos o ya en el poder. Basta recordar los cuestionamientos que se han ganado personajes como Felipe Calderón, AMLO y hasta el preciso Enrique Peña Nieto por andar posando con cualquiera sin saber de quién se trata. Y esto viene a colación a propósito de una foto en la que aparece Armando Guadiana cerca de cierto personaje de dudosa reputación que se encuentra bajo proceso por fraude, y que fue tomada cuando el candidato morenista hacía su recorrido por conocido mercado de la Perla de La Laguna. Y uno dirá: ¿qué culpa tiene el farol si los moscos se le acercan? Pues, tal vez nada, pero no vaya a ser.