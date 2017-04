Monterrey es un rival atractivo para 'Chepo'

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- Con un entrenamiento ligero en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, los Guerreros del Santos Laguna cerraron ayer su breve preparación de cara al partido de esta noche ante los Rayados del Monterrey.

Al equipo albiverde le sonríe la fortuna y se encuentra inmerso en un gran momento, con 2 victorias al hilo además de haber recuperado a su delantero Jonathan Rodríguez, quien entrena al parejo de sus compañeros y será decisión del entrenador si disputa el juego de esta noche o se queda en la banca.

El estratega José Manuel de la Torre espera a unos Rayados que se conviertan en un buen sinodal para su equipo, resaltando su labor colectiva sobre las individualidades.

"Tiene a Pabón y Funes Mori, pero también tiene a Cardona, a 'Ponchito', a Sánchez, tiene a muchos jugadores de calidad, hablas de un plantel con muchas variantes por todos lados, entonces no estamos viendo a un jugador o a dos que tengan ellos por su calidad, sino a todo un plantel extenso y de mucha calidad, eso lo convierte en un rival muy atractivo y un buen reto para nosotros, ante el que debemos hacer valer lo nuestro", aseguró.

"Chepo" afirma que buscar los 3 puntos es lo más importante para redondear la buena estancia que han tenido en casa durante sus juegos consecutivos como locales, ya que además de reafirmarlos en liguilla, les ayudaría en el tema porcentual y de confianza.

"Todos los partidos son vitales, todos cuentan, ahorita hablamos de Monterrey porque es el que nos toca, pero si nos remontamos al primer partido de la liga es igual de importante, aunque ya pasó, para nosotros es importante ganar los 3 puntos, independientemente de la rivalidad que existe con los equipos del norte, buscamos seguir haciendo fuerte nuestra casa y ganar los puntos para cumplir los objetivos que nos hemos planteado, queremos aspirar a lo más alto", sentenció.

La actividad a media semana no representa motivo de alarma en el tema del fondo físico de los jugadores, ya que de la Torre tiene confianza en que la preparación de los futbolistas actuales da para jugar 2 partidos por semana, sin problema.

"No creo que merme lo físico, los dos equipos son muy fuertes, tienen un gran plantel, jugadores buenos en todos los sectores y creo que va a ser muy atractivo, los equipos están preparados para el ajetreo, para eso se trabaja día a día y buscamos en las competencias tratar de trascender", confió.

En cuanto a la posibilidad de que México sea una de las sedes para la Copa del Mundo de 2026, "Chepo" se mostró sensato y prefiere esperar para opinar acerca del tema y de que el estadio Corona pudiera albergar algunos partidos.

"México siempre ha sido un país que ha albergado muy bien al visitante, organiza muy bien sus eventos en todos los aspectos, México siempre ha alzado la mano y pone ejemplo, creo que México siempre ha sido capaz de estar presente en este tipo de eventos, no sé qué tanto hayan negociado de acuerdo a la capacidad que podría tener el país para albergar un evento de esta capacidad, eso lo saben los directivos, yo me desmarco porque hay muchos elementos que desconozco, pero bueno, es preferible tener 10 partidos a no tener ninguno", finalizó.

De local le quedarán al Santos después del de esta noche, ante América y Toluca.

José Manuel de la Torre da indicaciones durante el entrenamiento de ayer en el TSM. (Jesús Galindo)