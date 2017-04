Desea que todos lo escuchen

El Siglo de Torreón

El sueño de un joven lagunero es que su música se escuche en todos lados y ya se encuentra trabajando al máximo para lograrlo.

Su nombre es Javier Navéjar. A sus 20 años acaba de lanzar su primer material discográfico de nombre Temporada Uno que incluye 13 rolas que espera logren hacer conexión con quienes las escuchen.

Javier visitó El Siglo de Torreón y el foro de Siglo TV con el fin de compartir la alegría que le da que su material discográfico ya se encuentre en todas las plataformas digitales de la República Mexicana.

"Ya tenía tiempo componiendo música, haciendo rolas pero hasta ahora me decidí a difundirlas. Quiero decirles que yo me encargué de todo lo relacionado con la grabación, no quiero verme narcisista pero es que es difícil encontrar alguien que te ayude de manera voluntaria en la realización de un disco", comentó.

Otras pasiones de Navéjar -también estudiante de la carrera de Comunicación- son el cine y las series de televisión, de ahí que decidiera mezclarlas con la música a través del título de la producción.

"Me gustan mucho las series entonces decidí que cada disco tuviera una secuencia y fueran como temporadas. De igual manera soy adicto al séptimo arte", manifestó bastante entusiasmado.

Como carta de presentación de Temporada Uno, Javier dio a conocer el sencillo Bar sin sol ni reglas cuyo video oficial lleva más de tres mil 600 reproducciones en tan sólo una semana de figurar en Youtube.

"Es una melodía que habla de cuando estás en la rutina y entonces llega el fin de semana y viene el desestrés y quieres liberar toda esa energía que guardaste durante la semana", explicó.

Según detalló el joven, Temporada Uno cuenta con sonidos variados que van desde el reguetón hasta el bossa nova.

"Es un álbum muy completo en el que mezclo sonidos sin perder mi estilo. Por ejemplo, está el track Las tontas peleas que tiene sonidos urbanos y rockeros. Otras melodías son Bajo la carpa, sin ti y Quisiera ser un súper héroe", destacó.

Por otro lado, Javier Navéjar recordó que él fue quien ganó un concurso musical que lo llevó a tocar junto a Maná el pasado 18 de septiembre de 2015 en el Coliseo Centenario de Torreón.

"Fue una gran experiencia que jamás olvidaré. Con la banda toqué el tema Me vale, el video se encuentra en Youtube", sostuvo.

Ernesto Ramírez