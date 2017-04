Víctimas no reciben reparación de daños

EN COAHUILA NO HAY FONDOS PARA TAL EFECTO

En Coahuila no hay una sola víctima que haya recibido la reparación integral del daño, asegura Ricardo Ortiz, delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), debido a que no existe ni los fondos, ni el reglamento que ordena la creación de esta bolsa.

La Ley General de Víctimas establece que tienen derecho a apoyos gubernamentales, y que en el caso de las víctimas de delitos del orden federal compete a la federación, mientras que las del orden común deben estar atendidos por los estados a través de las Comisiones Estatal de Atención a Víctimas.

En el caso del fuero federal, las víctimas deben estar inscritas en el Renavi (Registro Nacional de Víctimas), para ser sujetas de apoyos.

Sin embargo, a pesar de que se habla de más de 27 mil desaparecidos en México, actualmente hay 8,947 personas registradas en el Renavi, de todos los delitos.

En el caso de Coahuila, tiene conocimiento de que no existe tal fondo, debido a que la Ley de Víctimas no cuenta con los reglamentos y por lo tanto no está obligado, de alguna forma, de contar con la bolsa que se alimenta de recursos gubernamentales, enajenación de bienes, fianzas o garantías, aportaciones voluntarias y rendimientos.

Expuso que ante la falta de estos mecanismos, la Federación pudiera asumir los diferentes tipos de apoyos que ofrece, si existiera un convenio de por medio, sin embargo, en Coahuila no se ha firmado, por lo que dijo que es la sociedad civil la que debe impulsar la creación de estos fondos y del reglamento que requiere la Ley para hacerlo obligatorio. Serían las víctimas indirectas de feminicidios, las víctimas por negligencia médica, entre otras, las candidatas a recibir este tipo de apoyos por parte del Estado.

A nivel estatal son 250 familias víctimas de delitos del fuero federal las que apoya la CEAV. Actualmente son 1,824 expedientes los que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Ricardo Ortiz, realizó una capacitación a víctimas y asociaciones civiles de La Laguna, organizada por Activistas Feministas de La Laguna, la Red de Mujeres de La Laguna y la CEAV, en donde les dio a conocer la Ley General de Atención a Víctimas y las funciones de la CEAV.

