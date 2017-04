El INE también juega en Coahuila

ARTURO GONZ√°LEZ GONZ√°LEZ

Aunque el árbitro de la elección del próximo 4 de junio será el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el Instituto Nacional Electoral (INE) también jugará un papel muy importante. No obstante, son muchas las dudas que existen sobre el actual proceso y las responsabilidades de cada órgano. Para aclarar algunas de esas dudas, platicamos con Luis Córdova, consejero de la Junta Local del INE en Coahuila.

¬ŅQui√©n va a ser el √°rbitro de la elecci√≥n del cuatro de junio en Coahuila?

El árbitro electoral es el Instituto Electoral de Coahuila. Pero la elección por vez primera se organiza entre el Instituto Nacional Electoral que tiene definidas sus funciones junto al Instituto Electoral de Coahuila. También por vez primera el Instituto Electoral de Coahuila ha sido nombrado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, después de un período de selección (...). Es decir, es la primera vez en el estado que el gran elector no decide quiénes son los consejeros electorales.

Con gran elector ¬Ņa qui√©n se refiere?

Al gobernador.

¬ŅQu√© le toca al INE en esta elecci√≥n?

Las funciones que nos delega la ley soy las siguientes: la distritación de Coahuila está hecha por el INE, el otorgamiento de las credenciales (...), también lo que viene a ser la lista nominal de electores. (...) Todo el material que se va a utilizar para la elección, aunque lo decide el Instituto Electoral de Coahuila, tiene que ser con las normas que le dicte el Instituto Nacional Electoral (...). Las listas en las actas de escrutinio también tuvieron que ser aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, previo el análisis que se hizo. Entonces, toda la papelería, las urnas, absolutamente todo.

Por ejemplo, el Programa de Resultados Preliminares. La ley marca que lo puede hacer el órgano local o el Instituto Nacional Electoral, eso es decisión del órgano local. Ellos decidieron hacer su Programa, está bien. Pero les dijo el INE: "nada más que tienes que cumplir con estos y estos y estos requisitos". Y una vez que ya cumples es revisado por el INE.

→ ¬ŅD√≥nde se van a imprimir las boletas? Normalmente las boletas de casi todos los estados se imprimen en los Talleres Gr√°ficos de la Naci√≥n. El Instituto Electoral de Coahuila dice "no, porque nos es m√°s barato en tal taller privado de la Ciudad de M√©xico". "Ok, nada m√°s que las boletas electorales deben llevar todos estos datos de seguridad". S√≠, pero no nada m√°s quedamos ah√≠. ¬ŅQui√©n va a vigilar la seguridad durante la impresi√≥n? Entonces, es obligaci√≥n de ellos, s√≠, pero tambi√©n el INE est√° supervisando en M√©xico que eso se haga adecuadamente.

El traslado de las boletas, esto fue una discusión que tuvimos recientemente, inclusive con el consejo general, de quién es la obligación la seguridad en el traslado. El IEC decía: "bueno, es responsabilidad nuestra". La ley dice que es responsabilidad del INE, entonces el INE va a ser el responsable del traslado junto con el Instituto Electoral de Coahuila.

El armar los paquetes electorales, eso es una responsabilidad del IEC, s√≠. Ellos propon√≠an que nada m√°s fuera una sola sede all√° en Saltillo y que ah√≠ se armaran todos los paquetes electorales con personal contratado por ellos. Bueno, el consejo general del INE dijo: "no, se√Īores, va a ser en tres sedes cuando menos, quer√≠amos cuatro, pero va a ser en tres sedes". Una de ellas Torre√≥n, la otra es Frontera y la otra es Saltillo. Y no va a ser personal contratado por el IEC sino va a ser por los capacitadores electorales del INE, ah√≠ es otra funci√≥n del INE. ¬ŅQui√©n va a capacitar a los funcionarios de casilla? El INE, porque esa es una funci√≥n fundamental. Si est√°n mal capacitados los funcionarios electorales, va a haber muchos problemas de tal manera que lo va a hacer el INE.

¬ŅEn qu√© otras cosas ha tenido el INE qu√© tomar decisi√≥n?

Bueno, en lo que es el conteo r√°pido. Como ahora es una elecci√≥n un poquito m√°s compleja porque hay 15 partidos pol√≠ticos, hay candidatos independientes, son tres elecciones: gobernador, diputados y ayuntamientos. Es una elecci√≥n en la que pueden tardar los resultados del PREP en fluir. Se acord√≥ ya con el IEC que va a haber un resultado preeliminar, un resultado preeliminar que lo est√° organizando el INE junto al IEC, pero con los capacitadores, en algunas casillas, que por muestreo estad√≠stico son significativas cuando se cierre el c√≥mputo en la casilla. En ese momento el capacitador electoral designado especialmente para esa casilla va a tomar una fotograf√≠a con un tel√©fono inteligente que trae un programa, el tel√©fono es proporcionado por el INE. El programa es exclusivo del INE que a trav√©s de un t√ļnel inform√°tico va a ir directamente para los resultados.

A ver, para entender, adem√°s del PREP que como dice va a tardar en fluir la informaci√≥n, va a haber un conteo r√°pido en casillas representativas, de manera que ¬Ņa qu√© hora pudi√©ramos tener ya el resultado de este conteo?

Bueno, yo creo que los resultados del conteo estar√°n alrededor de las diez de la noche, once de la noche, m√°s o menos.

¬ŅCon qu√© exactitud?

Bueno, se espera que sea muy cercano, nosotros llamamos índice de confianza cuando se hace, 95 por ciento. Ahora, algo que es muy importante, porque dirían: si va a haber casillas que se van a designar, bueno los partidos políticos van a acarrear gente a esas casillas. Sí, nada más que nadie lo va a saber hasta el día de la elección. Ni siquiera nosotros nos vamos a enterar. Está blindado, pues (...).

Una de las cosas que se ha estado se√Īalando respecto a esta elecci√≥n es su complejidad en la votaci√≥n...

Van a haber dos formas de votar. Anteriormente si había una coalición y esta coalición estaba integrada por cinco partidos políticos, entonces usted votaba por la coalición. (...) En la actualidad, en la boleta de Coahuila no va a ser así. Si usted es postulado por una coalición de diez partidos políticos, (...) puede usted marcar las diez opciones de los partidos políticos y entonces es un voto y le tocaría un décimo de voto a cada uno de los partidos, o puede marcar un partido, si el partido equis va en alianza, lleva el mismo candidato, vote usted por el partido de su preferencia. Eso sería lo más fácil para el ciudadano: o todos los partidos en coalición o uno solo.

Ahora, si se vota por dos de los diez partidos ¬Ņcuenta?

Sí, si son dos de los diez partidos pues de esos dos partidos se lleva medio voto uno, medio voto otro y los otros ocho no se llevan ninguno. Entonces de esa manera se evita el trasvase de votos. Esa es una de las características que va a haber de la elección actual. (...)

El mecanismo es muy sencillo, si quieren que salga más rápido la elección. Lo primero que se va a hacer es que se van a tomar todos los votos que tengan un solo partido marcado, se acumulan. Luego se van a poner aparte las que fueron marcadas por una coalición. Luego, en otro, las que, por ejemplo si eran dos coaliciones y usted marcó dos partidos y una coalición y a otro de otra coalición, eso es un voto nulo. Se van a poner los votos nulos certeros y los que no sean certeros se van a dejar para el final. Esos en la sesión de cómputo del miércoles de los distritos electorales los discuten.

Ya dio una causa de por qu√© se anula un voto, ¬Ņcu√°les son las otras causas de anulaci√≥n de un voto?

Que usted haga expresiones muy mexicanas que son frecuentes en la boleta.

¬ŅAunque haya votado bien por un partido?

Sí, si usted vota por un partido y aparte hace alguna expresión en la boleta, esa boleta queda anulada.

Han surgido muchas dudas sobre el Instituto Estatal de Coahuila y hay voces de candidatos y no candidatos que indican que el IEC est√° penetrado por el partido que est√° en el poder, el PRI. Y esto por lo ocurrido con uno de los consejeros al que se le vincul√≥ con ese partido ¬ŅCu√°l es la visi√≥n y la posici√≥n que tiene el INE respecto a esto?

Bueno, mire, uno de los principios rectores de la funci√≥n electoral es la certeza. Entonces mientras no haya certeza nosotros no podemos emitir. Inmediatamente que eso sali√≥ localmente, se envi√≥ a M√©xico, ellos tienen absolutamente todos los di√°logos supuestos o reales que existieron. Ellos lo han discutido all√°. No hemos tenido una respuesta as√≠ de decir: esto. Pero le voy a decir, la respuesta es la siguiente: poco tiempo despu√©s vino toda la comisi√≥n de seguimiento de los OPLE, o sea los √ďrganos P√ļblicos Locales Electorales, (...) son cuatro consejeros; entonces vinieron r√°pidamente despu√©s de eso, hablaron con el IEC, hablaron con nosotros y se arreglaron muchas cosas que hab√≠a.

Porque, por ejemplo, existían dudas de las casillas especiales, el IEC no quería que se instalaran casillas especiales porque nunca se han instalado en Coahuila en elecciones estatales. Bueno, sí, nada más que la ley federal dice que hay que instalar casillas especiales para que los votantes en tránsito puedan votar. Ellos nos pidieron que no se instalaran, los consejos distritales, que son a quienes les toca por ley determinar cuántas casillas se instalan en cada distrito federal, determinaron en total 20 casillas especiales, esto es 15 mil votos. (...)

Un tema que también está en el aire es la declaración que hizo Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, en el sentido de que él puso al actual gobernador Rubén Moreira Váldez, su hermano. Más allá de los pormenores de estos dichos y de la realidad, se siembra la duda respecto a que si anteriormente se pudo haber hecho esto hoy se pueda volver a hacer: que el gobernador actual ponga al próximo gobernador.

Bueno, yo le dir√≠a a usted, creo que es vox populi, y adem√°s es un hecho. Yo creo que lo que dijo Humberto fue cierto, yo como ciudadano coahuilense no tengo la menor duda de que lo que declar√≥ Humberto fue cierto, como en todos los estados de la rep√ļblica los gobernadores designaban a su sucesor dentro del partido.

Bueno nada m√°s que hay una diferencia entre designar al candidato de su partido y en poner a ese candidato como gobernador, en este caso ¬Ņusted considera que puso al gobernador?

Pues, mire, como le digo, es la certeza, pero ni una u√Īa meto al fuego, porque no, se lo digo con franqueza. Lo que s√≠ le puedo asegurar es que en esta elecci√≥n definitivamente quienes van a poner al gobernador van a ser los ciudadanos con su voto, de eso estoy convencido. Como en las elecciones federales. Verdad es el voto que cuenta. Precisamente por eso los ciudadanos tienen que salir a votar, porque si no pueden ocurrir 50 mil cosas. Quiero pedirles que salgan a votar. Que acepten lo que les den. Si les regalan tinacos, ac√©ptenlos. Si les pavimentan su casa y los patios, ac√©ptenlo. Si les dan dinero, ac√©ptenlo. Pero cuando est√©n frente a la boleta marquen aquella opci√≥n que ustedes est√©n convencidos de que es la opci√≥n m√°s adecuada.

El obispo de Saltillo, el se√Īor Ra√ļl Vera, dec√≠a algo que es muy interesante: que la ciudadan√≠a piense que si son lo suficientemente corruptos para comprar el voto cuando todav√≠a no ejercen el poder, c√≥mo ser√°n de corruptos cuando ejerzan el poder. Y yo comparto completamente la opini√≥n del se√Īor Vera.

Por √ļltimo, hay una percepci√≥n tambi√©n de que el IEC est√° rebasado por la complejidad de esta elecci√≥n.

Bueno, hasta donde s√© y los informes que yo tengo y todo eso, van trabajando. Yo s√© que no es f√°cil la elecci√≥n. Van trabajando adecuadamente en todo, hasta donde tengo yo la informaci√≥n. No tenemos en el INE ninguna queja de que est√©n rebasados, no ha dicho ning√ļn partido pol√≠tico: tengan ustedes la elecci√≥n y h√°ganse cargo de ella...

A ver ¬Ņeso es posible?

Sí, claro, por supuesto. La ley lo prevé, la ley prevé que se pueda atraer la elección, si 4 de los 7 consejeros del IEC lo piden, o bien, si los partidos políticos fundamentan el porqué se debe atraer la elección.

