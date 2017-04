Mery propone debates; dice estar listo e interesado en la Ibero

TORREÓN, COAH.-

Miguel Mery Ayup candidato a la alcaldía por la coalición “Vamos Torreón”, declaró que sí le interesa debatir en la Ibero Torreón “o en cualquier organismo o institución seria que se interese en conocer las propuestas que nosotros traemos”.

“Hay que debatir”, expresa.

Pero dice que “por mucho es mejor la apuesta por informar el tipo de trabajo que se tiene preparado para mejorar Torreón, que sólo estar criticando y criticando sin fundamentos”.

Mery tomó la iniciativa y presentó ante el Comité Municipal Electoral la solicitud para que se realice un debate o encuentro ciudadano en el que puedan participar los candidatos a la alcaldía de Torreón que estén interesados en compartir su propuesta de trabajo, “más que las descalificaciones.”

Dice que lo interesante es conocer que llevan de propuesta “ los otros” en el tema de la seguridad pública, en lo que respecta a servicios públicos, empleo, sistema anti-corrupción e infraestructura de agua, drenaje y pavimento.

Ante el representante del Instituto Electoral de Coahuila en Torreón Ramsés Bañuelos, el candidato Mery Ayup presentó la solicitud por escrito y la propuesta es que se realice el Debate el 25 de abril en el lugar sede que determine la autoridad electoral. “Es donde quieran hacerlo, yo no quiero proponer para que luego no digan que es porque me sienta más cómodo o donde convenga más, es sencillamente donde la autoridad decida, cámaras, universidades o asociaciones...yo estoy listo”.

Hasta ahora el Instituto Electoral de Coahuila ha dado a conocer que sólo habrá dos fechas para debates, pero solamente con la participación de candidatos al gobierno estatal.

Por otra parte y a una semana de her comenzado la campaña como aspirante a la alcaldía de Torreón, Mery dice que ha encontrado respuesta en los ciudadanos y dice que si el voto popular lo favorece, será “el presidente de las colonias de Torreón”.



