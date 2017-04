Llega Tillerson a Rusia con ultimátum: 'O EU o Al Assad'

MOSCÚ, RUSIA.-

El secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, aterrizó hoy en Moscú para iniciar su primera visita a Rusia, durante la cual se reunirá con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

La reunión con el jefe de la diplomacia rusa será mañana, mientras no se conoce la agenda de Tillerson para esta tarde.

Tampoco se descarta un encuentro entre el secretario de Estado de EU y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pese a que no está prevista oficialmente.

La lucha contra el terrorismo, la no proliferación de armas de destrucción masiva y la solución de conflictos regionales son algunos de los asuntos en los que quiere hacer hincapié Moscú en las conversaciones.

Moscú dejó claro hoy que no va a ceder a las presiones anunciadas por Washington sobre el apoyo ruso al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, y reiteró que pedirá a Tillerson explicaciones sobre el ataque de EU a una base área siria, además de insistir en una investigación imparcial del uso de armas químicas en el país árabe.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense llega con un últimatum que advierte que Rusia debe elegir entre alinearse con Washington y países afines o apoyar al presidente de Siria, Bashar al Assad, a Irán y al grupo insurgente Jezbolá.

No está claro si Moscú no se tomó en serio sus obligaciones en Siria o si fue incompetente, declaró previo al viaje Tillerson, agregando que esta distinción "no importa mucho a los muertos".

"No podemos dejar que esto ocurra de nuevo", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense sobre el ataque con armas químicas de la semana pasada en Siria.

Tillerson señaló asimismo que Estados Unidos no contempla un papel para Assad en el futuro de Siria, pero apuntó que Washington no hace hipótesis sobre cómo será su salida del poder.



