Ven fracaso de los bancos genéticos

DICEN QUE NO SE OBTIENEN RESULTADOS PESE A MILES DE RESTOS HALLADOS

Las representantes de los colectivos que congregan a los familiares de personas desaparecidas en la Comarca Lagunera, coinciden en el fracaso de los bancos genéticos forenses de las autoridades federales, al no obtener resultados pese a los miles de restos que se han encontrado. Exigen que las autoridades acepten su incapacidad y que se apliquen los recursos suficientes en esa labor.

María Elena Salazar, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), considera que es lamentable el fracaso de estos bancos genéticos, aunque reconoce que la Policía Científica cuenta con la tecnología necesaria para la identificación de los restos, "desgraciadamente no tienen ni personal o no están capacitados. Desgraciadamente todos los restos que se han encontrado, al menos en Torreón en los diferentes lugares de exterminio, y en toda la república, vemos un trabajo muy lento".

Por su parte, Silva Ortiz, vocera del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), dijo que es una realidad terrible, "nos sacan y sacan pruebas aquí y allá".

Para ambas agrupaciones, la falta de resultados resulta un obstáculo para su labor de buscar a sus desaparecidos. "Lamentablemente ellos presumen, han venido a decirnos, pero los resultados no son, cuando vienen y nos platican del trabajo, es muy bonito el platicarlo, nosotros tenemos fe y confianza de lo que van a hacer, pero yo no sé si están rebasados, sí están rebasados, de todo lo que ha salido en Veracruz, Guerrero, pero no son capaces de decirlo, de manifestar su incapacidad ante la grave tragedia, y ante la demanda tan grande que es esto", comentó Salazar.

Por su parte, Ortiz comentó que dentro de los planes de la agrupación está el contar con su banco genético, "esto es parte de la búsqueda, para que Coahuila lo tenga, al menos en la Comarca. Teniéndolo correctamente, podrá entonces subirlo a la base nacional, pero aún faltan muchos por hacerlo", adelantó la madre de la desaparecida Stephanie Sánchez-Viesca "Fanny".

Salazar insiste que además es falta de voluntad por parte de las autoridades para lograr la identificación de miles de desaparecidos, "No dudamos que tengan la primera tecnología, la realidad es que el problema los rebasa. Es falta de voluntad y falta del compromiso de hablar con la verdad".

Recordó que en Coahuila a base tanta presión se logró contratar un laboratorio, "que es el ADN México, que es un laboratorio particular que le está costando al Estado, en esas mesas de trabajo que hemos tenido con el Gobierno del Estado hemos visto que el gobierno ha estado atento en esta demanda, pero desgraciadamente el laboratorio está costando al Estado y es algo que no debería pasar, para eso está el laboratorio de la PGR".

Opinión. Las representantes de los colectivos lamentan el lento avance de las investigaciones.