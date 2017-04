Al menos dos muertos en tiroteo en escuela de San Bernardino

Un tiroteo en la escuela North Park en San Bernadino (EU.), ciudad situada a unos cien kilómetros al este de Los Ángeles, dejó hoy al menos dos adultos muertos y dos heridos, según los primeros informes de las autoridades.

El jefe de Policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, informó a través de su cuenta de Twitter de que el balance preliminar de lo sucedido asciende a dos víctimas mortales y dos personas heridas.

Además, Burguan señaló que las primeras investigaciones apuntan a un posible caso de "asesinato y suicidio" dentro del aula, y añadió que el sospechoso del tiroteo sería uno de los fallecidos.

Acerca de los heridos, el jefe policial afirmó que "posiblemente" son estudiantes y aseguró que han sido trasladados a un hospital sin que, por el momento, se sepan detalles acerca de su estado.

Burguan también indicó que hay un gran dispositivo de emergencia en la zona y pidió a los ciudadanos que se abstengan de acudir al lugar.

El oficial señaló, por otro lado, que los estudiantes de la escuela han sido evacuados por motivos de seguridad al instituto Cajon de la misma ciudad.

Según el periódico Los Ángeles Times, el incidente tuvo lugar en la escuela North Park de San Bernardino hacia las 10:30 hora local (17.30 GMT).

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.