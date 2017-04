Conductor de BMW, ni ebrio ni drogado: abogado

TORREÓN, COAH.-

“Ni iba en estado de ebriedad y da negativo a drogas”, dijo Eduardo Gómez Chávez, abogado de Carlos Salomón Villuendas, conductor del BMW accidentado en el Paseo de la Reforma el pasado 31 de marzo con saldo de cuatro muertos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la defensa del chofer aseguró que de acuerdo a las pruebas médicas realizadas, éste no se encontraba en estado de ebriedad y dio negativo a drogas, por lo que espera la libertad para su cliente.

Aseguró que Carlos Salomón nunca se negó a las pruebas de sangre y orina. "El defensor de oficio fue el que no aceptó que se le hicieran la prueba porque estaba en estado de inconciencia, pero con el debido proceso o sin el debido proceso finalmente sí se le extrajo”.

El abogado reiteró que “las pruebas de laboratorio son contundentes, con esto yo ya puedo pronosticar que va a haber una sentencia dónde no va a haber ni estado de ebriedad ni efecto de droga".

"Yo aquí lo que ya esperaré, pero tendremos que esperar hasta sentencia, es una libertad, no hay de otra es una libertad porque si no hay estado de ebriedad, que es lo que sanciona la ley, no hay el aliento de ebriedad o el estado etílico", señaló.

El médico forense Salvador Miguel Martín explicó que el imputado presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y por eso estaba somnoliento después del fatal accidente.

"No venía bajo el influjo de ninguna droga, alcohol. Lo justificamos porque nos dan un resultado de alcohol y de glucosa y de signos vitales normales", comentó.

El abogado dijo a Radio Fórmula que tras estos resultados, el conductor del BMW es imputado bajo el delito de homicidio culposo y la pena de cárcel entre seis a 20 años baja a dos años y medios a cinco años, además de que tiene beneficios legales para estar en libertad durante la condena.

Añadió respecto a la indemnización, que se establecerá si hay una reparación de daño o no hasta el momento de la sentencia. Puntualizó que la condena podría darse hasta finales de año.

El pasado 31 de marzo, Carlos Salomón Villuendas estrelló su BMW en el Paseo de la Reforma dejando un saldo de cuatro personas sin vida.

El conductor, único sobreviviente, fue detenido y el pasado viernes se celebró su audiencia, donde se determinó que siga su proceso en prisión.



