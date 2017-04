Regina Blandón llama a erradicar la violencia de género

TORREÓN, COAH.-

Con un llamado a erradicar la violencia de género y a concientizar sobre esta problemática que se está viviendo, Regina Blandón aclaró las versiones que circularon el fin de semana en redes sociales y algunos medios de espectáculos sobre un supuesto video íntimo.

La actriz que dio vida a “Bibi” en La Familia P. Luche, explicó a sus seguidores que no es ella quien aparece en tal material, sino una actriz de cine para adultos llamada Niki Skyler, misma que le escribió en Twitter disculpándose por la confusión.

“Yo ni siquiera me paseo en bikini en Acapulco, esto es un vil chisme”, señaló, sin embargo, esta situación le permitió ver diversos comentarios en redes sociales que reflejan la violencia de género que se vive en la actualidad.

“Si no es un rumor es que te bajen los calzones mientras caminas en la Condesa, que se te arrimen en el metro, que un juez dicte amparo porque es ‘violación incidental’, que un locutor en radio diga y cito: ‘sin v*** no hay violación’. Que choques en Reforma y sea un choque fatal y que sea culpa tuya, de verdad no entienden que esto es un problema muy grave”, dijo tras leer uno de los tuits que más llamó la atención.

“¿Qué más tiene que pasar o a quién más le tiene que pasar algo así para darnos cuenta que esto sí es un problema y que es un grave reflejo de cómo está la sociedad?”, cuestionó.

La artista de 26 años se pronunció por una necesidad de más amor, empatía y respeto.

“Soy mujer y me siento acosada y me siento atacada y me siento vulnerable y me siento hostigada pero siento que no debemos de dejar de luchar por que la violencia de género desaparezca porque esto no puede seguir existiendo”, puntualizó.

En Twiiter, Regina recibió diversas muestras de apoyo entre sus seguidores quienes coincidieron con ella de que este es un video que sí vale la pena compartir.

Regina Blandón se pronunció sobre la situación de violencia de género que vive el país. (FACEBOOK)