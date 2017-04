D'Alessio hizo sufrir a sus hijos

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- La intérprete mexicana Lupita D'Alessio está lista para mostrarse ante el público como una mujer que pasó por muchas satisfacciones dentro de los escenarios, pero también con una vida familiar y personal difícil.

"La Lupita de antes es la que va a salir, no lo que los medios conocieron o evidenciaron. Pero de hecho también se va a tocar a algunos medios de comunicación, aquellos que hacían encabezados denigrantes y ofensivos, no se pondrá el nombre como tal, pero sí se hará una referencia a ellos, y se mostrarán los encabezados originales", explica Lupita D'Alessio.

A sus 63 años la cantante asegura que es tiempo de que conozcan lo que pasaba en ese entonces con su familia.

Se mostrará su pasado, el cual, asegura, no fue fácil contarlo porque fueron momentos que lastimaron mucho una familia dentro de cuatro paredes.

La producción que está encargada de los hermanos Santiago y Rubén Galindo ya se encuentra en desarrollo. "Fue una decisión muy difícil de tomar, lo pensamos mis hijos y yo, porque es importante contar la verdad", afirma la cantante.

Tanto ella como su hijo Ernesto D'Alessio, están al pendiente de los diálogos y de cómo se van tocando los temas: "Los hermanos Galindo saben lo que hacen y respetan que se trata de contar una vida ajena", asegura.

La intérprete de "Mudanzas" dice que hubo una parte de su vida en donde las cosas eran bastante tormentosas y que se mostrará una Lupita que se exhibió, pero no por el apellido sino por tratar de llevar una vida normal: "En ese tiempo no me daba cuenta que llevaba ya sobre mí un nombre, pero ese nombre se cobraba la factura".

El productor Rubén Galindo asegura que lo que llevan de grabaciones es muy fuerte, que tienen escenas como la pérdida de su primer hijo, la rebeldía y los celos de Jorge Ernesto y César D'Alessio: "Se mostrará la vida de unos hijos que sufrieron, que vivieron con una madre que los hizo sufrir", asegura la intérprete de "Que ganas de no verte nunca más".

Mientras tanto, la "Leona dormida" regresa al Coloso de Reforma donde se presentará el próximo 28 de abril, para interpretar sus éxitos.

