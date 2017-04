Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.-

En honor a la verdad, no hay película en donde Efron no eche mano de sus atributos físicos, sin embargo, el actor de 29 años está consciente de que el tiempo sigue su curso y ahora valora otro tipo de cosas.

"Ahora que estoy en el final de mis 20 me doy cuenta que no seré joven por siempre y lo que realmente me emociona no es sólo viajar para el estreno de Guardianes de la bahía o hacer ciertas películas, también me emociona viajar para ver a mis papás", comenta después de prepararse un una combinación de jugos saludables.

La carrera del actor lo ha llevado a crecer frente a la pantalla y dejar de ser un adolescente que cantaba y bailaba en High School Musical para convertirse en un adulto que lo mismo es galán, sensible y hasta heroico.

"Ha sido interesante, yo pienso que fui muy afortunado de ser educado por padres geniales y su guía, para ellos nunca fue importante hacerme una gran estrella de cine: 'sé tú mismo y veamos qué sucede, si esta es tu forma de arte, tratemos de llevar eso al siguiente nivel'. ¿Cuál fue el siguiente nivel? Trabajar con grandes directores y hacer personajes", expresa.

Recientemente estrenó Baywatch (Guardianes de la bahía) junto a Dwayne Johnson y ahí se sintió un estilo de héroe, por aquello de que tenía que hacer algo de policía y hasta de detective. Sin embargo, ser un superhéroe en la pantalla no es algo que sea su prioridad.

"No sé, no puedo decir que no porque sería un hipócrita si sí diría que sí, pero creo que todo es cíclico, simplemente hay que ver las películas que hicieron grandes cosas este año: Moonlight, y musicales como La La Land, que están de regreso", considera.

Será precisamente que aprovechando esta euforia de los musicales será parte de la cinta The Greatest Showman, en donde se cuenta la vida de P.T. Barnum, creador del circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, en la que compartirá créditos con Hugh Jackman.

"Es el hombre más genial, no sólo es 'Wolverine' y un 'X-men', es un súper humano en la vida real, es un placer trabajar con él", cuenta.

Esta es sólo una muestra de que los sueños se pueden lograr y así es como, de pronto, quiere hacer que sus seguidores en redes sociales entiendan que todo se puede. Siendo parte de la generación millennial, considera que hay muchos pros, pero también algunas debilidades y las entiende porque se pone de ejemplo.

"Amo a nuestra generación que es libre y curiosa. Tenemos la habilidad de cambiar el mundo y estoy de acuerdo que tenemos que distraernos menos. Estoy describiéndome, aplazo, difiero mucho, pero siempre estoy haciendo cosas que me veo haciendo... inventé una barrera en mi mente, una excusa. En realidad, es bastante simple encontrar el tiempo para trabajar y lo que realmente quieres, ciertamente no hay obstáculos, las lecciones de vida te hacen más fuerte, yo me siento más fuerte. Tienes que intentar cada cosa por tus sueños e ir por ellos".

De esta forma, Efron está dispuesto a ser parte de trabajos que le permitan estar cerca de sus seguidores y más si es a través de las redes sociales. Fue así que decidió ser la imagen de Hugo Men Fragrances.

"Me dieron la oportunidad de comunicarme directamente con mis fans y a la vez decir que '#YourTimeIsNow' (el momento es ahora) y eso tuvo sentido para mí, es la oportunidad de enviar un mensaje positivo a mis fans: Sus sueños se pueden hacer realidad, dejen de postergar o aplazar las cosas, piensa en lo que quieres hacer y piensa en qué pasos puedes empezar a dar pasos para lograr tus objetivos", comenta en el foro GQ.