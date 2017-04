Extraña a alcalde dudas en acuerdo

TORREÓN, COAH.-

Al alcalde Jorge Luis Morán, le extraña que elementos del Cuerpo de Bomberos con los que se reunió la semana pasada y llegó a acuerdos, ahora duden de su palabra.

Y precisó que "si yo les di mi palabra en los temas abordados, yo les voy a cumplir, pero ahí no me dijeron que tuviera que firmarles algo".

Dijo que los recibió en la Presidencia municipal y les explicó que tienen vigente su seguro de vida. Corresponde a 300 mil pesos por muerte accidental y 150 mil pesos por muerte natural.

"Se le pagará al elemento fallecido hace más de una semana y además su familia tendrá una pensión, eso quedó acordado".

Por eso dice "me extraña que ahora y amparándose en el anonimato, me insistan sobre lo mismo. Yo cómo voy a saber que realmente los voceros y no otras personas interesadas en desacreditar lo que ya se había acordado... Yo sí tengo palabra y todo a lo que me comprometí a gestionar se les atenderá. Yo espero que también ellos tengan palabra".

De acuerdo con Morán Delgado, "yo no sabía que tenía que levantar una acta o un acuerdo de lo que acordamos. Al menos en la reunión en la que estuvo el comandante Jesús Zamora y el titular de Protección Civil Alberto Porragas, los participantes se mostraron conformes con los acuerdos".

Respecto al seguro de vida para el bombero Gustavo Muñoz, quien falleciera hace más de una semana cuando realizaba trabajos de poda en una palmera situada en un colegio particular, explicó que ya están por finalizar los trámites para pagarle a la persona que aparece registrada como beneficiaria de este seguro.

Indica además que la pensión que recibirá la familia, será equivalente al sueldo mensual del bombero.

"Sólo que será necesario precisar a la familia que se le va a entregar este beneficio, considerando los hijos que tenía el fallecido y con diferentes parejas, en dado caso, se decidiría por parte de un juez".

El Siglo de Torreón publicó que elementos del Cuerpo de Bomberos tienen desconfianza en que el alcalde Jorge Luis Morán cumpla con los acuerdos porque "todo fue de palabra".

Lo que quieren de manera urgente es que ya no se les cubra su sueldo en forma dividida, es decir, una parte en nómina y otra vía compensación, ya que así no les sirve para el cálculo de vacaciones, aguinaldos, incluso para préstamos, porque todo se calcula en base a la nómina.

Dicen los bomberos que el programa de vivienda que les planteó Morán tampoco les sirve porque "con qué vamos a pagar los abonos si cobramos bajo este esquema".

Ante esto, Morán dijo que se les ofreció revisar el punto administrativamente en la Tesorería Municipal.

Otro de los acuerdos que se tuvieron con los representantes de los bomberos fue que no realizaran tareas diferentes a lo que implica su trabajo combatiendo incendios o efectuando acciones de rescate.

