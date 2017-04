Inicia Operativo de Prevención

ARRANCÓ EN LA CASETA DE LEÓN GUZMÁN

Con la finalidad de contribuir a que los viajeros tengan unas vacaciones más seguras, se inició con el Operativo de Prevención y Control de Accidentes de Semana Santa, en el cual participan diferentes corporaciones y dependencias de Gómez Palacio y Lerdo.

El arranque se llevó a cabo en la primera caseta de la autopista que se localiza en la comunidad de León Guzmán en Lerdo y se contó con la presencia de la Policía Federal, Cruz Roja, Ángeles Verdes, Sedena, Vialidad de ambos municipios, Protección Civil, Secretaría de Turismo y otros.

El objetivo principal de este operativo, según indicó Jorge Hernández Reyes, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número dos que encabezó el operativo, es el de tratar de disminuir los accidentes viales y por ende los fallecimientos; el operativo será intensificado durante la Semana Santa y la semana de Pascua.

También destacó que la Policía Federal estará apoyando en hacer revisiones a los choferes de camiones para corroborar las condiciones en las que se encuentran para que tengan un viaje seguro

Las diferentes corporaciones ya tienen delimitados varios puntos estratégicos de vigilancia y apoyo para mantenerse presentes y alertas cono parte de este operativo.

Hernández Reyes hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen en cuenta las recomendaciones que emiten en este tipo de períodos las autoridades, tales como realizar la revisión detallada de sus vehículos en caso de viajar en ellos.

"Es importante que esté en perfectas condiciones, pero también hay otros puntos importantes como no manejar a exceso de velocidad, no ingerir bebidas embriagantes, tomar un descanso si se considera necesario o no conducir cansados", destacó el funcionario.

Por último, indicó que actualmente el principal factor distractor por el que se producen accidentes viales es el uso del teléfono celular.

Vacaciones sin problemas

La Dirección de Protección Civil del Municipio lleva a cabo una campaña encaminada a prevenir accidentes durante la temporada vacacional.

Alonso Gómez Vizcarra, titular de la dependencia dio a conocer que se están difundiendo las principales medidas preventivas contra percances y contingencias que pudieran poner en riesgo la integridad de las personas.

"Se trata de que las vacaciones no se conviertan en un problema, sino que sean momentos de esparcimiento y seguridad", según expresó.

Temas como las medidas a seguir si alguien se está ahogando; la prevención de accidentes en el hogar y en las albercas; evitar nadar en ríos, arroyos, canales y presas, así como la seguridad en los campamentos, son algunos de los que se brindan consejos a la población, mediante volantes y campañas de difusión en sitios de reunión.

Se difundirán todas las recomendaciones necesarias para evitar en la medida de lo posible, accidentes con los menores de edad ahora que se encuentren en las casas o al momento de acudir a días de campo, recreativos y en situaciones que normalmente no se viven entre las familias.

Gómez Vizcarra comentó que los mensajes están dirigidos a la seguridad con comunicación entre la familia, evitando dejar a los menores, situaciones de riesgo que pudieran generar peligros de accidentes.

Para los menores como para los adultos, es importante guardar la calma en momentos de presión o de algún accidente, pues se trata de segundos trascendentales para salvar una vida, en caso de asfixia o de heridas, entre muchas otras circunstancias que se mencionan en las campañas de difusión de protección civil.

Es deseo de las autoridades de Gómez Palacio que todo resulte en un saldo positivo por lo que se estarán realizando rondines y labores de vigilancia en los más diversos lugares, como quintas, recreativos, parajes y en la misma ciudad, en los parques y sitios de reunión, comentó el funcionario.

