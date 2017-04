Dan 'vida' a más independientes

EL SIGLO DE TORREÓN

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó acuerdos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y del Tribunal Electoral local, por lo que ciudadanos aspirantes a candidaturas independientes tendrán tiempo de solventar observaciones que les impidieron realizar su registro.

A siete días de haber comenzado las campañas, los magistrados indicaron que el Instituto tiene la obligación de verificar todos los requisitos para que los aspirantes puedan participar.

Fue el 3 de marzo que el IEC dio a conocer que los ciudadanos Federico González Garza y Carlos Espinoza Domínguez no lograron obtener el número de firmas para acceder a la candidatura independiente por una diputación local. No obstante, el IEC no les informó cuáles fueron las causas por las que no aceptó los apoyos ciudadanos entregados.

Ante esta situación los magistrados ordenaron al Consejo del IEC entregar copia de los resultados de la revisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, que contenga la validación de los apoyos identificados y otorgarles elementos necesarios para corregir las irregularidades.