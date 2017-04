Sin firma, bomberos dudan de promesas

APAGAFUEGOS QUIEREN ESTAR SEGUROS QUE MEJORARáN SUS CONDICIONES

Promesas de palabra, nada por escrito, es lo que "ha ofrecido" el presidente Jorge Luis Morán Delgado a los Bomberos de Torreón, luego de que salieran a relucir las irregularidades y deficiencias con las que trabajan, tras la muerte de su compañero Gustavo Muñoz, en un accidente laboral, sucedido hace una semana.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón dijeron que el pasado miércoles sostuvieron una reunión con el alcalde de Torreón, quien prometió dar respuesta a las demandas plasmadas en el pliego petitorio que le entregaron, pero sin firmar ningún documento que los respaldara.

"Se hizo un pliego petitorio al alcalde, oficiales, comandante y el director de Protección Civil tuvieron una junta y, de palabra, el alcalde se comprometió a cumplir con todo, incluso nos prometió la profesionalización del departamento, pero todo fueron promesas porque nunca se vio un escrito firmado o algo que nos respaldara de todo lo que habíamos pedido", dijo uno de los elementos que solicitó el anonimato.

El primer punto a tratar fue la indemnización para la familia de su compañero fallecido, en donde les informaron que, al parecer, quedó solucionado.

Otro de los puntos fue el aumento de sueldo. Los elementos explicaron que si bien, desde el año pasado recibieron mil pesos quincenales de incremento, éste se les otorga como compensación y no como parte de su sueldo base por lo que no se toma en cuenta para calcular aguinaldos, vacaciones y demás prestaciones, ni para la solicitud de préstamos.

"Se habló que el aumento que nos dieron se metiera al 01 de los recibos, a lo que es el sueldo base, para que a nosotros se nos viera reflejado en cuestiones de aguinaldo, prima vacacional, ayuda escolar, eso es lo que se pidió", comentaron.

Hablaron también de la descompostura de las unidades que tienen meses "tiradas" por falta de mantenimiento derivada de la no autorización de las requisiciones.

Los uniformes dijeron que son de mala calidad, por lo que demandaron que se mejoraran, así como un programa de vivienda, pues no cuentan con Infonavit, Fovissste o algún otro programa crediticio para obtener su vivienda. Además abordaron la revisión del reglamento para evitar hacer tareas que no les corresponden. Fue expuesto el asunto de las pólizas de seguros que no firmaban desde 2015, por lo que pidieron tener una copia como se las entregaban las demás administraciones, entre otras cosas.

Bomberos dijeron que con esto "no estamos del todo conformes porque no hay un papel que nos avale, nos calmamos porque ya cumplieron con el primer punto que es la indemnización del compañero caído, sin embargo seguimos organizados y al pendiente".

