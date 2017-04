Asegura Rubén Moreira no haber visto los spots de su hermano

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Rubén Moreira Valdez habló brevemente y con humor sobre las declaraciones vertidas hace ya tres semanas por Humberto Moreira, donde dijo entre otras cosas, que carga una gran losa por haber puesto a su hermano de gobernador.

“No sabía que había dicho eso, no tengo comentario, son tiempos electorales. Nada más te puedo decir eso”, respondió Rubén Moreira al cuestionarle sobre los dicho por su hermano en una entrevista con Ciro Gómez Leyva hace tres semanas.

Como le informamos con oportunidad en dicha entrevista, Humberto Moreira fue cuestionado sobre su relación con Rubén Moreira y respondió: “no hay relación política a pesar de que yo lo puse, aunque se oiga fuerte, lo puse como gobernador, lo puse como candidato a diputado federal, lo invité y él nombró a la mayor parte de los secretarios de mi gabinete, a todo el equipo de la secretaría de Finanzas y yo he cargado una losa muy pesada por eso… he tenido que tragarme solo el sapo sin hacer gestos”.

Cuestionado también sobre el nuevo spot que comenzó a difundirse éste sábado, en el que aparece Humberto Moreira jugando a la lotería y hace referencia a varios personajes de la política; el ejecutivo estatal dijo que no lo ve.

“No lo veo, no lo he visto, ni me interesa ver. Yo veo Sky, y en Sky no sale nada”, expreso Rubén Moreira Valdez.

Respecto a la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, respecto a que no se han comprobado 32 mil millones de pesos en Coahuila; Rubén Moreira dijo: “No opino nada, tienen derecho a presentar las denuncias, que la autoridad investigue”.



