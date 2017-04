Dicen que es tanta la chamba que se les ha juntado en el Instituto Electoral de Coahuila que no se dan abasto a pesar de que aún no llevamos ni una semana de campaña. Nuestros subagentes disfrazados de urnas embarazadas nos comentan que los problemas que acumula el árbitro electoral han comenzado a preocupar a propios y extraños. Por ejemplo, llamó poderosamente la atención el retraso a la hora de publicar en su sitio web la información de los acuerdos en donde aparecen los nombres de todos los candidatos a diputados y alcaldes, sus distritos, así como los plurinominales. Esta situación propició que se corriera el rumor de que otros dos Moreira, Álvaro y Carlos, seguirían los pasos de su defenestrado hermano en pos de una curul de representación proporcional, pero por el Panal y el PRI, cosa que fue desmentida. Pero dicen que los problemas con el IEC no son recientes.

Cuentan que cuando se abrió el registro de suspirantes a diputados, en un comité distrital les pedían ciertos requisitos a unos y en otro comité, otros. O sea, como que los lineamientos institucionales no están muy claros que digamos. Por otro lado, los subagentes mencionan que algunos comités son auténticas bombas de tiempo debido a que sus instalaciones son totalmente inadecuadas, principalmente por el tamaño tan reducido, situación que hace prever que a la hora de la elección el desorden se apoderará de los recintos cuando lleguen los cientos de presidentes de casilla a entregar sus actas y paquetes electorales. Por si fuera poco, sobre el IEC campea la duda de la infiltración priista a la luz de los contactos frecuentes entre el consejero Alejandro González y el primer operador tricolor, David Aguillón, exhibidos hace algunos meses. Hay quienes aseguran que el órgano electoral está completamente penetrado por el PRI. Todo este complicado cuadro apunta a que es muy posible que ocurra lo que pocos saben que puede ocurrir: que el Instituto Nacional Electoral termine por hacerse cargo de la elección en Coahuila. Y es que, según dice, sólo basta con que un partido lo pida para que esto ocurra. Habrá que ver cómo se pone la cosa.

***

A propósito del INE, cuentan los subagentes que el nuevo vocal ejecutivo en Coahuila, Juan Álvaro Martínez Lozano, trae una cola algo larga en eso de asuntos pendientes en otros lados. Don Juan fue quien llegó a sustituir a José Luis Vázquez en la Junta Local del árbitro nacional en Coahuila, pero no llegó con las mejores credenciales que digamos. Dicen que en su anterior misión, allá por las lejanas tierras de Quintana Roo, el nuevo vocal ejecutivo fue acusado por tratar de forma, digamos, poco amable a sus subordinados, cosa que él negó de inmediato. Pero, como para confirmar las especies, apenas llegó y comenzaron a darse renuncias, por ejemplo, en el área de Comunicación Social. Pero eso no es todo. Resulta que en el nuevo equipo de dicho departamento han comenzado a figurar personas que en el pasado estuvieron vinculadas a campañas del PRI o que ocuparon puestos en el gobierno estatal. Para acabarla de amolar, se dice que desde que llegó don Juan, el trabajo no es algo que caracterice a la junta coahuilense del INE. Así que si por cualquier cosa este órgano termina por atraer la elección estatal, pues no hay que abrigar muchas esperanzas. Tal vez sea mejor rezar a los dioses por que el 4 de junio no se arme la de Troya.

***

Mientras tanto, en las campañas electorales, todo parece indicar que el duelo más que de políticos va a ser de magnates. Y es que, por un lado, está el candidato tricolor Miguel Riquelme, quien -como ya le habíamos informado- fue exhibido con su colección de costosos relojes de varios miles de pesillos cada uno; y, por el otro, está el candidato blanquiazul Guillermo Anaya, quien ayer fue exhibido con su hermosa residencia de varios milloncillos en exclusiva colonia de Torreón. Y no es que esté mal que los políticos se den sus lujos, sino que luego genera suspicacias que sus sueldos como funcionarios no cuadren con el costo de sus gustos y propiedades. Vamos a ver cómo justifican estas posesiones pero, lo que sí es cierto, es que eso de las declaraciones públicas de la "3 de 3" no sirven más que para dos cosas. Como que ya va siendo hora que se tomen en serio ese asunto, a menos que estén convencidos, según dicen, a darnos más sopresitas en las campañas.

***

En donde se observan algunos desajustes es en el equipo del candidato Riquelme. Y es que nos cuentan que en algunos municipios don Miguel está teniendo ciertos problemas para juntar a la gente suficiente para armar un buen borlote, como de esos que les gustan a los priistas. Por ejemplo, nuestros subagentes disfrazados de matracas nos reportan que en Frontera juntó a unas 200 personas, y que una de ellas hasta lo interrumpió en su discurso para increparle por el decomiso de autos que hizo en su momento el gobierno de Coahuila, como si él tuviera algo que ver. Cuentan que no se fue de ahí muy contento, aunque cuando estuvo en Monclova, otro rostro mostró cuando el mero mero de AHMSA, Alonso Ancira, le dio un espaldarazo porque cree que podrá hacerse cargo de la seguridad como lo hizo en Torreón. Ayer, los panistas pusieron a circular unas fotos en donde se ve un acto presuntamente celebrado en Saltillo con más de la mitad de las sillas solas, aunque luego pudieron verse los camiones con la clientela circulando por las calles de la Urbe de Adobe con rumbo al acto que tuvo por la tarde. O bien las huestes llegaron tarde o los operadores dentro del PAN ya aprendieron las tácticas y mañas del maloso mayor de los priistas, de nombre David.

***

El que de plano sólo tiene tiempo para las "selfies" o autorretratos digitales y no para las preguntas de la Incómoda Prensa es el preciso Enrique Peña Nieto, que ayer estuvo de visita en la provincia coahuilense para inaugurar el parque eólico más grande de México. Y es que, según cuentan los subagentes, mientras que los representantes de los medios estuvieron encerrados en el famoso corral de la prensa sin poder salir y casi sin poder moverse, don Quique se paseaba por el recinto tomándose fotos con los asistentes sin mucha prisa. Y aunque dicen que sí fueron varios los que se le acercaron para posar con él en una "selfie", parece que el preciso ya de plano perdió el punch que tenía. Y es que, dicen, la asistencia ayer no fue tan concurrida como en anteriores ocasiones. ¿Será que la popularidad ya no se levantará del piso?

***

Y en las tierras de los alacranes, resulta que el primer panista de Durango, el gober José Rosas Aispuro Torres, terminó cediendo a las presiones de los blanquiazules más "tóxicos" y hasta de quienes no lo son. Y es que dicen que esta semana marcó línea para que Lorenzo Martínez Delgadillo asuma la presidencia estatal de ese partido mientras que Rómulo Campuzano se hará cargo de la secretaría general. Según reconocieron ambos, don Aispuro los llamó a unirse en favor del partido, unidad disfrazada porque nuevamente se dejó fuera la propuesta del panismo lagunero que encabeza Oswaldo Santibáñez, a quien "El Güero" marginó -otra vez- pese a la luchita que hizo en la victoria del expriista neopanista en esta región durante las pasadas elecciones. Y lo peor de todo es que se definieron las cosas sin que hasta el momento el Comité Ejecutivo Nacional del PAN haya emitido una convocatoria para la renovación de la dirigencia del partido y sin llegar primero a un consenso verdadero entre todas las personas que mostraron su interés en competir por la presidencia estatal. Un "madruguete", pues. Y mientras que a Lorenzo Martínez lo apadrina el alcalde de Durango, José Ramón Enríquez, emanado del partido Movimiento Ciudadano y quien por cierto se ha convertido en el principal crítico del gober, Rómulo Campuzano tiene el apoyo de Rodolfo "El Negro" Elizondo, quien muy lejos de cumplir su función como asesor del gobierno estatal se mantiene inmerso en disputas y pleitos con otros panistas. Con semejante combinación, lo menos que pueden esperar los panistas duranguenses es que haya acuerdos y armonía al interior del partido. Por ello, tal parece que el gober pretende seguirle abonando al descontento de los laguneros, pues además, hasta ahora ni siquiera el 30 por ciento de su gabinete ni muchos de los puestos de esta región son ocupados por gente de esta zona, la que por cierto sigue esperando que se dé la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional, tan prometida durante la campaña.