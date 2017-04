VERDADES Y RUMORES [COLUMNA 4A]

Dicen que es tanta la chamba que se les ha juntado en el Instituto Electoral de Coahuila que no se dan abasto a pesar de que aún no llevamos ni una semana de campaña. Nuestros subagentes disfrazados de urnas embarazadas nos comentan que los problemas que acumula el árbitro electoral han comenzado a preocupar a propios y extraños. Por ejemplo, llamó poderosamente la atención el retraso a la hora de publicar en su sitio web la información de los acuerdos en donde aparecen los nombres de todos los candidatos a diputados y alcaldes, sus distritos, así como los plurinominales. Esta situación propició que se corriera el rumor de que otros dos Moreira, Álvaro y Carlos, seguirían los pasos de su defenestrado hermano en pos de una curul de representación proporcional, pero por el Panal y el PRI, cosa que fue desmentida. Pero dicen que los problemas con el IEC no son recientes.