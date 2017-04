Cristina Rivera Garza invita a leer a Rulfo, y no a polemizar

En una carta publicada ayer y dirigida a sus lectores, la escritora y académica mexicana Cristina Rivera Garza responde a la descalificación que hizo el presidente de la Fundación Juan Rulfo, Víctor Jiménez, de su libro Había mucha neblina o humo o no sé qué, y que llamó "difamatorio".

Ella discrepa de tal opinión y además asegura que hay muchos años de trabajo y cariño detrás de ese libro que está programado para ser presentado en la Fiesta del Libro y la Rosa.

'"Había mucha neblina o humo o no sé qué'. Más que un libro sobre Rulfo -lo he dicho ya varias veces en presentaciones y entrevistas- es un libro que, moviéndose alrededor o a través de Rulfo, invita al lector a tocar el territorio de un país en vilo. Así es: uno piensa que va en busca del pasado y lo que encuentra a cada rato es esa cara a la vez irresuelta y esperanzada, precaria y atroz, del presente.", señala en la carta publicada en La Langosta Literaria, una página de promoción a la lectura impulsada por su casa editorial Penguin Random House.

Allí la escritora responde a los lectores que le han preguntado sobre la calificación emitida acerca de "Había mucha neblina o humo o no sé qué", que motivó la censura de la Fundación Juan Rulfo para que la Fiesta del Libro y la Rosa no use ni el nombre ni la imagen de Juan Rulfo. Ella pide a sus lectores lo que siempre pide a sus alumnos en las clases, que vayan cotejando argumentos y evidencias para formar comunidades, vidas, alertas a los retos del presente.

Rivera Garza señala en la carta: "Invito a los lectores que ahora me preguntan sobre la calificación emitida acerca de 'Había mucha neblina o humo o no sé qué' que no se distraigan, que confíen en sí mismos: abran esa puerta, sí, y entren en el libro. Lean, cotejen, comparen, contrasten, regresen, subrayen, anoten, debatan -si fuera de su interés-, disientan -si ese fuera el caso-. Las páginas son todas suyas. Supongo que es así que los libros van armando sus propias esferas de afecto".

En esa misiva la narradora y directora del Doctorado en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston, asegura que es necesario leer más, y no leer menos, a Rulfo, ciertamente, y a tantos otros autores también.

"En momentos en que la diseminación de pensamiento crítico se paga a menudo con la vida, como es el caso de tantos periodistas asesinados en México; en momentos en que las políticas neoliberales continúan arrasando con cualquier forma de existencia y pensamiento libertario, es más importante que nunca alzar la voz cada vez que la fuerza del autoritarismo y la ley de la ganancia máxima trata de promulgar e imponer una versión -su versión- por sobre las múltiples versiones de las cosas", dice.

No es la primera vez que la Fundación Rulfo a través de Víctor Jiménez propicia polémicas. Lo hizo en 2005 cuando retiró el nombre del escritor al Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el argumento de Tomás Segovia, ganador del galardón ese año. Al final se lo quitaron y poco después registraron el nombre Juan Rulfo como marca registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

A finales del año pasado, la Fundación manifestó a través de una carta dirigida a la Presidencia de la República que no quería ningún Homenaje Nacional por el Centenario de Juan Rulfo con el argumento de que ese dinero que se podían gastar allí lo podían destinar a becas para estudiantes; además de que no querían que participaran "el mismo grupo de escritores de cuarta o quinta categoría que son expertos en hablar de todo", citó entonces Víctor Jiménez.

Cortesía

Sobre la polémica

La Fundación Juan Rulfo canceló su presencia en la próxima edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2017 UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM fue objeto de un desplante por parte de la Fundación que dirige el arquitecto Víctor Jiménez. A través de un correo electrónico, Jiménez prohibió que en la Fiesta del Libro y la Rosa usen cualquier imagen o el nombre de Juan Rulfo.

"Hago de su conocimiento que cancelo definitivamente mi participación en la Feria del Libro de la UNAM (sic) y le ruego suspender la presencia de cualquier material con imágenes y el nombre (sic) de Juan Rulfo que tuviesen previsto desplegar en el recinto, en pequeño, mediano o gran formato", escribió Jiménez en el correo electrónico que envió a la Dirección de Literatura de dicha Coordinación.

El motivo de la decisión, es su desacuerdo por la presentación, durante dicha celebración, del libro "Había mucha neblina o humo o no sé qué". Exploración sobre la obra literaria de Juan Rulfo, de la escritora Cristina Rivera Garza.

No es la primera vez que la Fundación Rulfo a través de Víctor Jiménez propicia polémicas. Lo hizo en 2005 cuando retiró el nombre del escritor al Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el argumento de Tomás Segovia, ganador del galardón ese año. Al final se lo quitaron y poco después registraron el nombre Juan Rulfo como marca registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

Libro. Rivera Garza plasmó en su libro la complejidad de la relación entre Rulfo, su trabajo y su obra.