La diferencia es la contundencia: 'Chepo'

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- Con un entrenamiento matutino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, el equipo albiverde prosiguió su preparación de cara al partido frente a los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2017.

El conjunto lagunero trabajó en las canchas alternas de su cuartel general, donde se dieron tiempo para recibir a los integrantes de Guerreros Laguna DIF, junto a quienes se tomaron una fotografía del recuerdo para desear suerte en su nueva temporada. La práctica se enfocó en materia táctica para afinar los últimos detalles previos al duelo ante los hidalguenses, hoy los Guerreros tendrán su último entrenamiento antes de cerrar filas para afrontar el compromiso ante los Tuzos, equipo que sólo ha ganado 4 veces en 24 visitas a Torreón.

Ante la inminente visita del Pachuca, José Manuel de la Torre espera un partido muy parejo por el estilo de juego de ambos equipos, donde la diferencia será el tino de frente a la portería: "creo que la diferencia siempre en los partidos es la contundencia, porque hemos tenido partidos con mucha llegada donde no tuvimos esa contundencia para hacer la diferencia en el marcador, no perdimos pero tampoco ganamos, entonces de lo que se trata es de hacer goles y hacer más que el rival, que es lo que intentaremos".

Para el estratega santista, el partido del domingo puede brindar buen espectáculo a los aficionados, ya que se trata de dos escuadras que buscan continuamente el marco contrario: "creo que es algo que se ha manifestado en este torneo, buscar el marco, ser frontales, los equipos de repente por ser tan frontales dejan espacios y eso hace partidos de ida y vuelta, es algo de lo que también podemos intentar nosotros y lo queremos hacer valer al estar en nuestra casa", dijo.

Pachuca jugó a mitad de semana para conseguir su boleto a la gran final de la Concacaf Liga Campeones, pero esto no representará ninguna ventaja para Santos, a decir del "Chepo" de la Torre: "no ayuda ni perjudica, creo que son cosas que pasan en el rol que tenemos cada equipo, es la actividad que tiene cada uno, ellos pasaron a la final de Concachampions y es un aliciente para ellos, al jugador lo que le gusta es competir más que entrenar, así que no deben tener problema de haber jugado a media semana", consideró.

Al hablar de los Tuzos se debe hacer referencia a su habilidoso atacante Hirving Lozano, de quien Santos se cuidará, pero el técnico albiverde ha estudiado bien al equipo completo para contrarrestar el funcionamiento colectivo: "sí, el "Chucky" tiene condiciones muy buenas, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, pero creo que sin sus compañeros, él no podría hacer nada, entonces no es "el Chuky", es Pachuca, es un equipo que ya tiene tiempo haciendo las cosas muy bien, con gente joven, con buena estructura y que juegan bien al futbol, no es sólo un jugador, en eso estamos muy conscientes, pero también nosotros tenemos lo nuestro", sentenció.

Los 30 puntos que Santos se impuso como meta para el actual torneo siguen al alcance, sin embargo, para de la Torre no hay presión al respecto: "no es obsesión, es el reto que tenemos y para lograr sumar a nuestro favor y ponernos en una clasificación más alta, en mejores posiciones de la tabla, debemos cerrar fuerte el torneo y amarrar nuestros principales objetivos, que son calificar a la liguilla y sumar los 30 puntos, que son algunos de los objetivos que tenemos, además de otros", finalizó.

7

Tienen los Guerreros en el presente torneo; es el primer lugar en ese rubro de toda la liga.

16

Acumula Santos Laguna, para ocupar el octavo puesto en la clasificación general.

