Ricky Martin será pareja de Versace

Ricky Martin llega nuevamente a la televisión y bajo el mando de Ryan Murphy para la tercera temporada de American Crime Story. El cantante puertorriqueño ya había trabajado junto al director en un capítulo de la comedia musical Glee, el año 2012.

En esta ocasión, el intérprete se sumará al elenco de Versace, el nuevo ciclo de la serie de antología de FX que narrará el asesinato del diseñador de moda italiano Gianni Versace en 1997.

Martin interpretará a Antonio D'Amico, modelo, diseñador y pareja del creador del imperio Versace, según confirmó el sitio Entertainment Weekly.

Así, el artista se sumará a los fichajes anunciados anteriormente como Édgar Ramírez (Manos de piedra), quien tendrá el rol de Versace; Darren Criss (Glee), el que asumirá el papel del asesino Andrew Cunanan y la española Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona), encargada de interpretar a Donatella Versace.

La tercera temporada de American Crime Story está programada para debutar en las pantallas en 2018, al igual que su antecesora, titulada Katrina y que se basará en las consecuencias que dejó el huracán Katrina en Estados Unidos el año 2005.

El cantante expresó en su primer concierto en Las Vegas que, como latino, quiere "llevar nuestra bandera por todo lo alto" con su residencia en Las Vegas.

"Esto tiene que ser una celebración de lo que es mi cultura ante un público internacional, pero sobre todo un público que no sale de Estados Unidos, por lo que traigo un poco de lo que he visto, de las experiencias y de las influencias que he podido absorber con mis viajes alrededor del mundo", expresó. "Yo lo único que quiero es romper fronteras y unir culturas. El mensaje es muy claro".

Sorprende con desnudo

La sorpresa que se llevaron los fans de Ricky Martin, que asistieron al concierto que ofreció en el Park Theater at Monte Carlo de Las Vegas, fue impactante.

El astro boricua dejó a todos sus seguidores con la boca abierta al abrir el show, con un inesperado video en el que se muestra completamente desnudo.

La grabación inicia con el cantante haciendo ejercicio en ropa interior de una manera muy sexy.

Tras esto, se ve cómo Ricky se dirige al baño a tomar una ducha y a los pocos segundos aparece caminando como dios lo trajo al mundo.