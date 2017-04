Da a luz en asiento de camioneta

TORREÓN, COAH.-

Una joven de 23 años de edad, dio a luz en el asiento del copiloto de una camioneta en la colonia Exhacienda La Joya de Torreón. La mujer, quien fue identificada como Patricia Jacqueline Espinoza, se convirtió en madre por cuarta ocasión, de una pequeña. Ambas se reportan en buen estado de salud.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas de ayer viernes, luego de que la joven acompañada de su esposo Juan Manuel (ambos del ejido San Esteban del municipio de San Pedro) pasaran a casa de su madre para esperar la hora del alumbramiento.

Sin embargo, la bebé se adelantó y nació justo al exterior del domicilio marcado con el número 15 de la calle Ágata, casa de Luz María Andrade, madre de Patricia y abuela de la pequeña.

"Ella ya venía para acá para mi casa, y en el camino le dieron los dolores, pero ella no pensó que eran ya para aliviarse. Llegaron, pero ya no aguantó, decía que sentía que ya se le había salido el bebé... se baja mi yerno y ya traía la cabecita de fuera, mi yerno se asustó, ya no hallaba qué hacer", señaló la abuela.

Al percatarse de la situación, los familiares de inmediato llamaron al servicio de emergencias, siendo los paramédicos de la Cruz Roja de esta ciudad los que asistieron a la mujer. "Cuando ellos llegaron, mi hija ya tenía a su bebé en brazos, llegaron ellos a cortarle el ombligo".

Después de brindarle los primeros auxilios, la pequeña y su madre fueron trasladadas a un hospital del municipio de Matamoros, donde se continuó con la asistencia médica.

Según los familiares de la jovencita, todo parecía indicar que el bebé sería un niño.

"Todavía no sabemos cómo le vamos a poner, es que nosotros esperábamos un niño, es que nunca se dejaba ver (en los ultrasonidos), decían que se iba a llamar igual que el papá, pero no. Dijo el niño más grande de mija que le pusieran abril, porque nació en este mes", expresó la feliz abuela.

Cabe señalar, que los otros tres hijos de Patricia Jacqueline, cuentan con apenas 7, 5 y un año y medio de edad.

Por su parte, el abuelo de la bebé, Roberto Espinoza, se dijo sorprendido, pues no esperaban que su hija, trajera al mundo a la pequeña, al interior de un vehículo.

Auxilio. Al lugar de los hechos, acudieron los paramédicos de la Cruz Roja de Torreón.