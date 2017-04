Lamentan que Riquelme no acuda a encuentro universitario

TORREÓN, COAH.-

La Universidad Iberoamericana de Torreón anunció el Encuentro Universitario 2017 a celebrarse el próximo jueves 20 de abril a las 11:00 horas en el Gimnasio Auditorio de la institución educativa. En este ejercicio, participarán los candidatos a la gubernatura de Coahuila, con excepción del aspirante por la coalición “Por un Coahuila Seguro” (PRI, PVEM, PNA, PRC, PJ, PCP Y SI), Miguel Ángel Riquelme Solís.

“La universidad lamenta la decisión del candidato de no asistir a este ejercicio democrático y deliberativo tan trascendente en este proceso electoral”, informó la Ibero, a través de un comunicado.

El encuentro, es organizado por la coordinación de la carrera de Derecho en conjunto con un comité de jóvenes de esta licenciatura. En esta actividad, se buscará que los jóvenes conozcan las propuestas de cada candidato, además de que se abrirá un espacio de diálogo para “discutir” sobre tres preguntas detonantes: ¿Cómo piensa el candidato prevenir y combatir la corrupción durante su gobierno?, ¿Cómo generará oportunidades de empleo y educación para los jóvenes? Y ¿Qué estrategias propone implementar para garantizar la seguridad en el Estado?.

A este ejercicio, podrán asistir los jóvenes de las diversas universidades de la Comarca Lagunera. “Nos parece lamentable pero somos respetuosos, el voto joven debería ser la prioridad para todos los candidatos. Miguel Riquelme no ha hecho contacto con nosotros, hablamos con su secretaria particular y dijo que el candidato no estaba interesado, que había instrucciones del coordinador de campaña de no acudir a ningún debate, a menos que fuera organizado por el INE”, dijo Socorro Hernández, coordinadora de la carrera de Derecho en la Ibero. No obstante, señaló que la invitación seguirá abierta.



