Denuncias contra PRI no son 'al aire'

SECRETARIO GENERAL DEL PAN DICE QUE NO CAERáN EN UNA 'GUERRA SUCIA'

EL SIGLO DE TORREÓN

Damián Zepeda Vidales, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que las denuncias hechas por este partido en contra del gobierno de Coahuila y de Miguel Ángel Riquelme no tienen tintes electorales ni están hechas "al aire", sino que se trata de temas muy serios y está seguro de que tendrán resultados.

En cuanto a las denuncias presentadas por el PRI en contra del PAN y de Guillermo Anaya, consideró que no tienen fundamento alguno y que se deben a la falta de respuesta a la denuncia formal y técnica que hizo Acción Nacional.

"Pinta una desesperación, la respuesta de ellos al señalamiento de que 'faltan estos miles de millones de pesos', lo que yo esperaría es que el gobierno dijera 'aquí está el listado (de obras)', pero no lo pueden hacer porque no existe, en cambio, lo que tratan de hacer es desvirtuar, lanzan una acusación, de esas que hacen en todos los estados cuando tienen campañas, tratando de desviar la atención de la ciudadanía, completamente falso y no nos van a desviar", expresó Zepeda.

El secretario dijo que las campañas electorales son de contrastes, por lo que se busca proponer y también señalar, pero aseguró que no caerán en una "guerra sucia".

"Del PAN no vas a ver jamás un señalamiento que no tenga sustento, pero que no crean que por eso no vamos a señalar lo que está documentado que está mal", indicó, "en Coahuila la gente es buena, tiene esperanza, pero ha tenido un pésimo gobierno.

En este sentido, no descartó la posibilidad de que se presenten más denuncias del PAN en contra del gobierno del PRI, conforme se vaya encontrando más información.

Destacó la denuncia que presentó el PAN contra el gobierno estatal, con la información de las obras públicas que se hicieron, donde se evidencia un faltante de 32 mil millones de pesos, que no tiene explicación. Lo calificó como "un gran robo".

"Han abusado, eso en términos de recursos, en términos de seguridad, en fin, han sido un muy mal gobierno", indicó, "no es una demanda electorera, no es una denuncia al aire, es un análisis serio que se hace de información pública, que ellos trataron de evitar a toda costa que tuviéramos".

Invitó al PRI a verificar dónde están las obras que supuestamente se hicieron con ese recurso, pero indica que "no existen, se robaron ese dinero, es verdaderamente un atraco al país, al estado, por eso se tienen que ir y no solamente se tienen que ir sino que tienen que recibir justicia".

Zepeda dijo que no se trata de venganza, sino de justicia, de que quien cometa un delito lo pague con cárcel.

El secretario consideró que fue una "coincidencia" que se presentaran las denuncias en este período, sin embargo, insistió en que no se trata de algo electoral, sino de un trabajo a conciencia que incluye bases de datos que están a disposición de quien las desee revisar. Aseguró que todo está documentado, de modo que tendrá que ser tratado con seriedad por las autoridades federales.

En el caso de Riquelme, dijo que del faltante que se encuentra hay cerca de mil millones de pesos que se encuentran en la dependencia que él encabezaba, esto además del señalamiento en su contra por el presunto uso indebido de los apoyos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que es otra de las denuncias del PAN, en contra del gobierno municipal.

El siglo de torreón

Reta a un debate

Bernardo González, dirigente estatal del PAN, retó a la presidenta estatal del PRI, Verónica Martínez, a un debate en términos de las denuncias que ambos partidos han presentado en contra del otro, y de sus candidatos a la gubernatura.

Consideró que las denuncias del PRI no están bien fundamentadas, por lo que serán desechadas a la brevedad por las instancias correspondientes, mientras que las que presentó el PAN, aseguró, tendrán resultados.

"No tienen ningún fundamento, no hay ninguna prueba, yo presenté una denuncia penal en contra de Miguel Riquelme por el desvío de 900 millones de pesos y yo sí tengo pruebas, estamos presentando las bases de datos del sistema de inversión pública contra lo que declaró en su cuenta pública en el año 2011, como secretario de Desarrollo Regional, y le faltaron 908 millones nomás ese año", expuso.

De visita. Damián Zepeda, secretario del PAN, visitó Torreón para apoyar a los candidatos.