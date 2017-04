'Coque' es doble Disco de Oro

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Jorge Muñiz lamentó la situación por la que actualmente atraviesa Pepe Aguilar, cuyo hijo fue acusado de tráfico de personas hace unas semanas.

"Me parece algo -con respeto- injusto a una familia que ha puesto a México en primerísimo lugar. Desde su papá, don Antonio Aguilar, Pepe es el mejor músico que tenemos en la parte del folclor mexicano, del mariachi, un cantante maravilloso, un hombre cabal y respetuoso, me parece una desgracia que se ponga el nombre de él en algo en lo que él jamás hubiera querido estar, mi apoyo, mi respeto, mi solidaridad y sobre todo me duele que se hable de una familia íntegra y respetada en todo México, ellos son una familia de diez".

Coque Muñiz fue acreedor ayer de un doble disco de oro por las ventas de su producción discográfica Azulejos 2. Durante conferencia de prensa habló de distintos temas, entre ellos que prepara una nueva producción discográfica de la que no quiso adelantar mucho. También habló sobre el reguetón, género que actualmente vive gran proyección en los medios.

"En la radio solamente tocan reguetón y los artistas más importantes de Pop todos están grabando reguetón, todos y las disquera ahora proponen algo y va para atrás si no es reguetón".

Atribuyó este fenómeno a una moda que tiene un tiempo de duración.

"Durará lo que tenga que durar, como la bachata, que vino de repente y de pronto todo el mundo cantaba bachata, cada país tenemos un tipo de folclor, cada lugar tenemos una forma de ser. Cuando tú quieres agarrar de otros lados se oye qué no es lo tuyo".

Reconocimiento. Pese a que su música no se toca en la radio, en las ventas siempre le ha ido muy bien.