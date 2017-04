Es una grilla barata y oportunista: alcalde

ASÍ RESPONDE A SEñALAMIENTOS DE LA SÍNDICA GABRIELA CASALE GUERRA

Para el alcalde Jorge Luis Morán es "grilla barata y oportunista" los señalamientos de la síndica Gabriela Casale Guerra.

Lamenta que aun a costa de la muerte de un bombero pretenda sacar raja para su partido, "pero además exhibe su ignorancia porque no hay ninguna irregularidad en que se les pague una cantidad en nómina y la otra, vía compensación".

Pide que no ofenda a los bomberos argumentando que reciben despensas como parte de su sueldo porque es falso.

"Ella tiene más de tres años como síndica de Vigilancia, conoce la nómina, los procedimientos de pago porque ella recibe su sueldo mensual de 46 mil pesos, de la que una parte es también como compensación, entonces dónde está lo ilegal", le pregunta.

El alcalde Morán Delgado dijo que "yo no la puedo convocar a la prudencia para que respete la muerte de una persona, porque es su papel, con el fin de ganar espacios en los medios. No se da cuenta que sólo exhibe mes con mes en las reuniones de Hacienda y en el Cabildo, que no ha aprendido nada en materia financiera y por eso tuerce la información".

Gabriela Casale asegura que el aumento que dice el alcalde que se concedió a los bomberos en esta administración municipal, no se refleja en la nómina y considera "que el aumento pudo haberse presentado a manera de alguna prestación extra, despensa o algún apoyo, pero no subió su sueldo base".

La panista informó que solicitó por escrito al tesorero, Enrique Mota la información al respecto ayer jueves.

Desde el día de la muerte del bombero Gustavo Muñoz, cuando realizaba trabajos de poda en una palma ubicada en un colegio particular, se ordenó al titular de Protección Civil Alberto Porragas que no los enviara a cortar palmas.

El siglo de torreón / Fernando Compeán

300

Es el importe del seguro de vida en accidente.

Pruebas. El alcalde Jorge Luis Morán se reunió con representantes de los bomberos para mostrarles que su póliza colectiva está pagada. Les corresponde 300 mil pesos por muerte en accidente.