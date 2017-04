Édgar Vivar niega padecer Alzhéimer

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Luego de publicarse a través de una revista mexicana de espectáculos que Edgar Vivar padece Alzhéimer, el actor negó por medio de su cuenta de Facebook tal enfermedad.

Aseguró que dicha publicación no tiene sustento alguno, por lo que probablemente fue elaborado a partir de un comentario de una conversación privada y fuera de contexto, por lo que comentó de igual manera que "ello solo sirve para elevar el interés malsano de quien lo publica"

Edgar Vivar recalcó que no existe motivo de alarma, por lo que el actor del "Señor Barriga" y "Ñoño" reiteró en tono irónico que "aún hay de él para un rato, de lo demás, no me acuerdo".



Edgar Vivar recalcó que no existe motivo de alarma, por lo que el actor del "Señor Barriga" y "Ñoño" reiteró en tono irónico que "aún hay de él para un rato, de lo demás, no me acuerdo". (ARCHIVO)