Denuncias del PRI son desesperación: Zepeda

Damián Zepeda Vidales, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), estuvo hoy en Torreón para acompañar a los candidatos a diputados locales y a la presidencia municipal.

Consideró que las denuncias presentadas por el PRI en contra del PAN y de Guillermo Anaya, no tienen fundamento alguno y que se deben a la falta de respuesta a la denuncia formal y técnica que hizo Acción Nacional.

"Pinta una desesperación, la respuesta de ellos al señalamiento de que 'faltan estos miles de millones de pesos', lo que yo esperaría es que el gobierno dijera 'aquí está el listado (de obras)', pero no lo pueden hacer porque no existe, en cambio, lo que tratan de hacer es desvirtuar, lanzan una acusación, de esas que hacen en todos los estados cuando tienen campañas, tratando de desviar la atención de la ciudadanía, completamente falso y no nos van a desviar", dijo.

El secretario dijo que las campañas electorales son de contrastes, por lo que se busca proponer y también señalar, pero aseguró que no caerán en una "guerra sucia".

"Del PAN no vas a ver jamás un señalamiento que no tenga sustento, pero que no crean que por eso no vamos a señalar lo que está documentado que está mal", indicó, "en Coahuila la gente es buena, tiene esperanza, pero ha tenido un pésimo gobierno".

Zepeda reconoció públicamente al candidato a la alcaldía, Jorge Zermeño Infante, en términos de su trayectoria y honestidad.

El secretario dijo que para el Comité Ejecutivo Nacional y para el panismo nacional, Coahuila representa una prioridad debido a que no ha existido alternancia en el estado, que es muy positiva porque así los funcionarios que buscan los cargos se esfuerzan por ofrecer mejores resultados, además de que se han cerrado filas en todo el país por el mal gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

"Es un ejemplo, el gobierno del estado de Coahuila de lo malo, de lo negativo, de lo corrupto que puede ser una familia en el poder, los Moreira le han hecho mucho daño, no nada más a Coahuila, sino al país, este crecimiento desproporcionado, criminal, que tuvieron de la deuda pública, por sí mismo es suficiente para ser un pésimo gobierno, hipotecaron el futuro de los hijos de la gente de Coahuila y no sólo lo endeudaron sino que se robaron una gran parte de esto", expresó.

Zepeda consideró que esta elección será la definitiva, en cuanto a la alternancia en el estado, por factores como los candidatos, las propuestas, el sentimiento que existe en la ciudadanía, el combate a la corrupción.

"La corrupción es el principal cáncer que tiene este país, le cuesta a México 1.8 billones de pesos al año, está en todos lados y no deja funcionar a los aparatos de gobierno, por eso el compromiso centra el ese: combate frontal a la corrupción", comentó, "teniendo un gobierno honesto, eficiente, todas las ideas que vengan, tanto del partido como de la sociedad civil, se van a poder hacer con efectividad y la gente va a notar un cambio".



