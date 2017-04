¡Gran 'pitufiestreno'!

Este jueves se estrenará en todo el país la película Los Pitufos en la aldea perdida que pretende poner de moda una vez más a los simpáticos personajes azules creados por el dibujante belga Peyo.

A diferencia de las dos películas anteriores, ésta será completamente animada. No aparecerán los personajes de Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Sofía Vergara o Hank Azaria.

En la película, "Pitufina" se divierte con sus amigos "Tontín", "Filósofo" y "Fortachón" haciendo surf en el bosque cuando "Gárgamel" empieza a perseguirlos. Justo entonces "Pitufina" descubre un par de ojos que la miran, pero al acercarse todo lo que encuentra es un gorro parecido al de los "Pitufos".

"Gárgamel" termina por capturarla y usa su caldero de pócimas para saber de dónde proviene el gorro: el caldero le dice que hay una "aldea perdida" de pitufos en un bosque prohibido y él se dispone a ir a atraparlos. "Pitufina" logra escapar y decide ir a prevenir a esos "pitufos" sobre "Gárgamel". "Filósofo", "Fortachón" y "Tontín" se animan a acompañarla.

Con su cabello rubio, tacones, vestido a la moda y valentía para enfrentar las aventuras, "Pitufina" tiene todo para representar a la mujer actual, dice la cantante mexicana Paty Cantú, quien hace la voz del personaje en la versión latina de la cinta.

"Se nota que representa a la mujer de hoy, que es una mujer llena de curiosidad, llena de ganas y de fuerza, sin límites. En esta película hay un mensaje muy lindo porque ella busca el sentido de su vida como pequeño pitufi-individuo, pero está rodeada y apoyada de grandes amigos", dijo Cantú en conferencia de prensa.

Tras las películas de 2011 y 2013, en las que estos personajes azules viajaron a Nueva York y a París, Los Pitufos en la aldea perdida se parece mucho más a la popular serie animada de la década de 1980.

El cantante Kalimba hace la voz de "Tontín", quien a medida que se adentran en el bosque prohibido, donde hay flores que pueden tragarse a un pitufo entero e insectos que escupen fuego, se da cuenta de que puede hacer cosas valiosas por su cuenta.

"Descubrí que su tontería proviene más de la ingenuidad y del ímpetu de estar siempre a la orden para ayudar a los demás. Lo único que creo que le falta es pensar las cosas antes de actuar", dijo Kalimba.

"Filósofo" tiene un giro moderno: ahora no sólo usa libros sino que también es un experto en tecnología con una catarina (mariquita) que le ayuda a grabar imágenes y dibujar mapas.

"Todo lo sabe y todo lo tiene bajo control", dijo el cantante mexicano "Apio" Quijano sobre el personaje al que presta su voz.

"Perder el control es a lo que más tiene miedo, pero se da cuenta que con la ayuda de todos los demás él puede hacer las cosas, también con el apoyo y en cooperación se pueden lograr mejores las cosas", agregó el chico de Kabah.

El actor mexicano Salvador Zerboni dio su voz a "Fortachón" y el cómico Ariel Miramontes al malvado "Gárgamel", quien en algún momento hace un chiste alusivo al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"'Gárgamel' es como un poquito más sarcástico, eso me divirtió muchísimo. El personaje es como bipolar, sobre todo en todas las escenas que tiene con 'Pitufina'", dijo Miramontes.

Ficha técnica

Conoce más sobre la producción cinematográfica:

Dirección: Kelly Asbury.

Dirección artística: Dean Gordon y Marcelo Vignali.

Producción: Jordan Kerner.

Diseño de producción: Noelle Triaureau.

Guión: Karey Kirkpatrick, Chris Poche, Pamela Ribon, David Ronn y Jay Scherick.

Basada en: Personajes de Peyo.

Música: Christopher Lennertz.

Productora: Sony Pictures Animation y Kerner Entertainment Company.

Distribución: Columbia Pictures of the U.S.