José Ángel Pérez escucha a jóvenes

CLAUDIA LANDEROS

El siglo de torreón

El candidato a la gubernatura del estado de Coahuila, por el Partido del Trabajo (PT), José Ángel Pérez Hernández, sostuvo un diálogo con jóvenes de la Universidad La Salle Laguna (ULSA) en Gómez Palacio, donde no sólo presentó sus propuestas, sino que escuchó las inquietudes y respondió a las dudas de los mismos.

El candidato señaló que actualmente los jóvenes buscan un gobernador que realmente pueda abrir las puertas, para que puedan trabajar y obtener sueldos de mejor nivel.

Además, destacó que es fundamental motivarlos a que reaccionen, ya que las estadísticas indican que casi no participan en la política, "pero es lógico que estén incrédulos y decepcionados, porque ven la corrupción, el endeudamiento, el saqueo y ya no hay credibilidad".

Propuso la creación de un proyecto como el Silicon Valley de los Estados Unidos, así como la consulta ciudadana, para que obras y leyes tengan la opinión de la gente; apoyará a los jóvenes que desean emprender.

Por último, dijo que el problema de Coahuila son sus gobernantes, "ya basta de los Moreira, a mi no me tiembla la mano para ponerlos en su lugar; que le paren a su desmadre y en materia de seguridad todo es culpa de ellos. No nos chupamos el dedo, los conocemos son tranzas, corruptos; vamos por los Moreira, vamos a meterlos a la cárcel", concluyó el candidato.

Propuestas. El candidato José Ángel Pérez tuvo un encuentro con jóvenes universitarios para dialogar.