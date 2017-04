Ve secretario de Seguridad de EU imposible un muro en toda la frontera

WASHINGTON, EU.-

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, consideró hoy como “muy improbable” la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México, al sostener que no se edificará una barrera “donde no tenga sentido”.

“Es muy improbable que construyamos un muro desde la A a la Z de la frontera”, dijo Kelly al comparecer este miércoles ante los miembros del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

"No vamos a construir un muro donde no tenga sentido, pero haremos algo a través de la frontera suroeste", señaló.

El funcionario afirmó que la frontera con México se asegurará con una combinación de muros, aditamentos electrónicos, torres y cercas, que se construirán y colocarán de acuerdo a las necesidades determinadas por los propios agentes fronterizos en el terreno.

"El presidente (Donald Trump) sabe que estoy buscando variaciones sobre el tema, y ​​no tengo ninguna duda de que cuando le diga que el muro tiene sentido aquí, que una valla de alta tecnología tiene sentido aquí, que la tecnología tiene sentido aquí, no tengo ninguna duda de que me dirá que lo haga", añadió.

El senador republicano John McCain, de Arizona, pidió a Kelly que aclarara cómo es que se debe entender un muro fronterizo.

"¿Puedes interpretar un muro como torres, cercas, intentos de detectar túneles, una pared electrónica?", preguntó McCain. ¿Podría ajustarse a la definición de muro? Kelly respondió diciendo que: "El muro es todo eso".

Kelly dijo a los senadores que aun tenía pocos detalles sobre el tamaño y el alcance del muro fronterizo, pero aseguró que no será una estructura construida solamente de concreto sólido, sino que tendrá una combinación de elementos que en algunas partes podrá incluir vallas y cercas.

"No sé de qué se va a hacer, no sé lo alto que será, no sé si va a tener paneles solares en un lado y lo que podrá verse en una de sus caras y cómo va a estar pintado”, indicó.

El secretario de Seguridad Nacional agregó que aun no podía ofrecer una estimación de cuánto costará la edificación del muro. “Haremos lo que tiene sentido. No desperdiciaremos dinero”, externó.

La senadora demócrata Claire McCaskill elogió la respuesta de Kelly, y calificó de "vergonzoso" el hecho de que el presidente Trump no admita que su promesa de construir un muro a lo largo de la totalidad de la frontera y de que México pagaría su construcción no es factible.

"Tan pronto como podamos detener esto, de que vamos a construir un muro brillante que será de mar a mar y que los mexicanos van a pagar por ello, es embarazoso", manifestó McCaskill.

“Todo mundo en el Congreso, demócratas y republicanos, saben que México no lo va a pagar. Es vergonzoso. Todos parecen que lo saben menos el presidente, es frustrante, todos lo entienden, pero el presidente es muy terco, le urjo que le diga”, instruyó la senadora a Kelly.

Kelly dijo que en determinadas áreas “va a ser muy difícil” el proceso de asegurar la frontera, al señalar que se está muy consciente de la existencia de hábitats críticos en zonas como el Parque Nacional Big Bend, en el suroeste de Texas, y de la existencia de la autonomía de reservaciones indígenas como los Tohono O'odham, en Arizona.

Kelly también aclaró a los senadores otras medidas adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional a raíz de las recientes órdenes ejecutivas del presidente Trump.

El funcionario desmintió que la revisión de aditamentos electrónicos, como teléfonos y computadoras en los puertos de entrada al país, vaya a ser una medida rutinaria y dijo que solo se efectuará en casos extraordinarios.

“No se hará de rutina y solo se aplica en escasos números de casos”, precisó, al insistir que la revisión de aditamentos electrónicos se efectuará cuando existan motivos razonables para ello. “Hablando en lo general, no vamos a revisar los aditamentos electrónicos de los viajeros”, puntualizó.



